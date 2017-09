Serge Alain KOFFI

Le général Philippe Mangou, chef d’état-Major de l’armée ivoirienne sous Laurent Gbagbo, a réitéré mardi avoir à plusieurs reprises exhorté l’ancien président Laurent Gbagbo à « céder le pouvoir » à son rival d’alors, Alassane Ouattara, au plus fort de la crise post-électorale de 2010-2011

« J’ai encouragé le président Gbagbo à démissionner. Il m’a dit qu’il a compris et m’a demandé de n’en parler à personne », a raconté le général, au deuxième jour de sa déposition en tant que témoin de l’accusation.

Dans son récit, Philippe Mangou a expliqué que l’ancien ministre de la Jeunesse de M. Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui comparait avec l’ex-chef de l’Etat, soutenait lui également cette idée de démission.

« Blé Goudé est venu me voir et m’a dit qu’il était lui aussi d’accord que le président démissionne. Mais il a m’a demandé d’aller le dire au président parce que j’étais le chef d’état-major », a-t-il rappelé.

Un entretien avec M. Blé Goudé, dont il réalisera plus tard, qu’elle avait « valeur de test sur (sa) loyauté ».

« Sa venue à l’état-major était pour me donner le baiser de la mort », a-t-il analysé.

« Pris entre deux feux : (son) propre camp qui (le) percevait comme un traître et l’autre camp », le général Mangou, dit s’être réfugié à l’ambassade d’Afrique du Sud à Abidjan.

Depuis sa cachette à la chancellerie, il a expliqué avoir « à plusieurs fois » tenté sans succès de joindre l’ex-chef de l’Etat pour l’exhorter de nouveau à démissionner.

A l’issue de la présidentielle de 2010, des violences ont éclaté, après que, la Commission électorale indépendante (CEI), en charge de l’organisation du scrutin, avait donné M. Ouattara vainqueur contre le chef de l’Etat sortant Laurent Gbagbo, déclaré quant à lui élu par le Conseil constitutionnel.

Le contentieux électoral qui s’en est suivi a débouché sur un conflit armé entre forces pro-Ouattara et pro-Gbagbo qui a duré plus de quatre mois et fait un bilan officiel de plus de 3.000 morts.

Laurent Gbagbo a été arrêté par les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) qui se battaient au profit d’Alassane Ouattara, appuyées par des forces françaises et des Casques bleus de la mission des Nations unies dans le pays.

