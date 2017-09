Edwige FIENDE

L’ex-chef d’état-major de l’armée ivoirienne, le général Philippe Mangou, a demandé mardi « pardon aux populations » du village d’Anonkoua Kouté, dans la commune d’Abobo (Nord d’Abidjan), attaqué pendant la crise postélectorale, pour n’avoir pas pu les défendre, faute de « munitions ».

« Je voudrais demander pardon aux populations » d’Anonkoua Kouté. « On était à cours de munitions et on ne pouvait pas l’annoncer », a justifié le général Mangou, au deuxième jour de son audition en tant que témoin du procureur au procès de l’ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale.

Dans la nuit du 06 au 07 mars 2011, des inconnus armés ont attaqué ce village, faisant une trentaine de victimes, dont la plupart ont été égorgées et brûlées vives.

M. Gbagbo est jugé pour « crimes contre l’humanité » commis pendant la crise postélectorale qui a officiellement fait au moins 3.000 morts.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

