Côte-d’Ivoire: Le ministre Amédée Kouakou promet un château d’eau à Galébré et 220 autres localités

Célébration de la nouvelle députée de Guibéroua –

Il y avait fête à Galébré, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Gagnoa samedi dernier. Les cadres de cette localité organisaient une journée de remerciement aux populations des trois sous-préfectures (Guibéroua, Galébré, Dignago) qui ont élu une fille de Galébré, Dogo Myss Belmonde aux législatives de décembre 2016.

Des centaines de personnes ont été témoins de cet événement dont d’illustres invités. Le ministre des Infrastructures économiques Amédée Kouakou et sa collègue de la Salubrité urbaine, Anne Oulotto, en particulier. Tous ont indiqué qu’ils étaient venus apporter leur soutien à la députée pour son audace et sa politique de réconciliation dans la circonscription.

Dans son intervention, Amédée Kouakou a fait une importante annonce au nom du président de la République. Un château d’eau pour Galébré suivant les doléances du président des cadres François Djégné mais aussi une promesse de 220 châteaux d’eau en 2018, pour les sous-préfectures du pays non encore dotées. Plus précisément, le ministre des infrastructures économiques par ailleurs maire de Divo a déclaré ceci devant son auditoire :

« Je serai ici à Galébré peut-être en janvier 2018 pour vous implanter un château d’eau mais le chef de l’Etat va plus loin. On va vous installer le château d’eau, on va vous mettre les canalisations pour arriver devant vos maisons mais pour avoir l’eau, vous allez payer 1000 FCFA et puis on va vous installer un compteur au lieu de 145 mille FCFA. C’est de cela que la Côte d’Ivoire a besoin. Et le chef de l’Etat a également décidé que dans les 220 sous-préfectures où les sous-préfets boivent de l’eau de marigot comme ici à Galébré, 220 châteaux d’eau seront construits en 2018. Plusieurs fois la députée m’a écrit et j’ai dit que vous n’avez pas besoin d’écrire (…). En janvier 2018 nous viendrons poser la première pierre et au plus tard en décembre 2018, Galébré sera alimenté en eau potable avec des branchements à moindre coût. Soyez sûrs que dans le programme du chef de l’Etat (en ce qui concerne l’eau potable), il a été décidé que toutes les pompes villageoises (du pays) seront réparées par l’Etat de 2017 à 2020 et vous n’aurez plus besoin de cotiser de l’argent pour réparer les pompes. Elles seront réparées gratuitement par l’Etat. Il y a 21 mille pompes qui seront réparées par la Sodeci et au-delà de ça 8 mille nouvelles pompes seront construites. Pour être émergent, le chef de l’Etat est vraiment à l’écoute des populations et vous savez que les problèmes d’eau sont aussi des problèmes de santé. Avant 2020, 95 % des populations auront droit à l’eau potable ».

A sa suite, la députée qui a salué la grande mobilisation et témoigné sa gratitude à ses hôtes de marque, a rassuré les populations de la ville de Guibéroua qui souffrent ces dernières années de fréquentes pénuries d’eau. Un investissement sera réalisé, a-t-elle dit pour augmenter les capacités du château, vieux de plus de trente ans.

Le parrain de la cérémonie qui n’était autre que le président de l’Upci, Me Soro Brahima a vivement félicité les populations qui selon lui, ont opéré ‘’un vote de rupture’’ en confiant leur représentation à l’Assemblée nationale à une dame, Dogo Myss devenue par la suite vice-présidente de l’institution. Il a offert deux millions de FCFA répartis entre la chefferie traditionnelle et les organisateurs.

