La nouvelle chargée d’affaires de l’ambassade des USA en Côte-d’Ivoire chez Dominique Ouattara

La Première Dame, Dominique Ouattara et Présidente du Comité National des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants a reçu en audience Madame Katherine Brucker, la nouvelle chargée d’affaires de l’Ambassade des Etats Unis en Côte d’Ivoire.

Pour cette première prise de contact, Madame Dominique Ouattara et son hôte de marque ont évoqué, pendant près d’une heure, son engagement pour la cause des enfants, mais aussi, les avancées dans le cadre de la lutte contre le Travail des Enfants et le trafic humain.

Après la rencontre, Madame Katherine Brucker, chargé des affaires des Etats-Unis a donné l’objet de cette réunion. « C’était ma première rencontre avec Madame la Première Dame. Nous avons parlé d’une part de son engagement pour la cause des enfants et d’autre part, de son implication et des Etats Unis dans la lutte contre le Travail des Enfants et le trafic des personnes. Cette rencontre a été très agréable, et nous avons beaucoup de travail à faire ensemble », s’est-elle exprimée.

