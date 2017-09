(Agence Ecofin) – « L’engagement pour la transition énergétique est une réalité.» c’est ce qu’a affirmé Anne Désirée Ouloto (photo), la ministre ivoirienne de l’environnement, lors de l’évaluation de la participation de son pays à la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, le pays s’est engagé à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2020.

Pour y arriver, il portera la part du renouvelable dans son mix énergétique à 34%, d’ici 2020, et pratiquera une agriculture plus intelligente et respectueuse de l’environnement. Dans cette optique, de nombreux projets sont déjà engagés tels que la centrale à biomasse de 66 MW qui sera implantée dans la région d’Aboisso, la centrale à biogaz de 8,5 MW d’Abidjan, et les centrales solaires de Korhogo (20 MW) et de Poro (50 MW).

Le pays qui a injecté environ 10 milliards € dans son secteur électrique, selon Jeune Afrique, ambitionne également de faire passer sa puissance électrique, des 2 000 MW actuels, à 4 000 MW, d’ici 2020. Cette évolution accroitra son envergure d’exportateur énergétique en ajoutant la Sierra Léone, la Guinée et le Libéria au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Togo à qui il cède déjà de l’électricité.

Gwladys Johnson

