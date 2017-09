Le Président Ouattara reçoit les lettres de créance des nouveaux Ambassadeurs du Nigeria, du Canada et de France

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a reçu, ce vendredi 29 septembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, les lettres de créance de trois nouveaux Ambassadeurs accrédités dans notre pays en qualité d’Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s’agit de leurs Excellences Julie SHOULDICE du Canada, Ibrahim ISAH de la République Fédérale du Nigeria et Gilles HUBERSON de la République française.

Les trois diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d’Ivoire et pris l’engagement de travailler à leur diversification et leur renforcement.

Plus spécifiquement, l’Ambassadrice du Canada a réaffirmé sa détermination à apporter sa contribution pour le renforcement de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, le respect de l’Accord de Paris sur le climat et l’autonomisation des femmes ivoiriennes.

Elle a, en outre, réitéré sa volonté d’oeuvrer à l’approfondissement, à la diversification et au renforcement des relations commerciales et économiques entre les deux pays.

L’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigeria s’est, pour sa part, engagé à oeuvrer pour la mutualisation des efforts en matière de renseignement et de coopération économique entre la Côte d’Ivoire et son pays qui constituent »les deux plus grandes économies de la CEDEAO ».

Dernier diplomate à présenter ses lettres de créance, l’Ambassadeur de la République française a, quant à lui, exprimé son engagement sincère et fraternel à contribuer au développement des relations de coopération bilatérale »historiquement exceptionnelles », qui existent entre la Côte d’Ivoire et son pays.

Notons que le Ministre des Affaires Etrangères, M. Marcel AMON-TANOH, et leMinistre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, M. Ally COULIBALY,

