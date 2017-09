Côte-d’Ivoire: Nayanka Bell internée dans une clinique après avoir piqué une crise

La chanteuse ivoirienne Nayanka Bell victime d’une crise, a été évacuée mardi 26 septembre dans une clinique à Abidjan. L’origine de la crise est un problème familial.

Selon des informations recueillies auprès des proches de la patiente qui est hospitalisée à la Clinique Faraht de Marcory, au sud d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne, c’est une affaire d’expropriation de ses terres et de ses plantations à Agboville, sa région natale, qui est à l’origine de la crise piquée par la chanteuse.

«C’est une affaire de terre et de ses plantations qui lui ont été arrachées par des personnes biens connues dans la région. Et pourtant, depuis le début de ce conflit foncier, l’affaire a été portée devant les tribunaux, jusqu’à la cour suprême et elle a (Nayanka Bell) a gagné tous les procès. Elle ne comprend donc pas pourquoi aujourd’hui, ces personnes lui arrachent ses biens », a réagi l’une des proches de l’artiste qui a par ailleurs fait la promesse suivante : «De toutes les façons, comme elle commence à aller de mieux en mieux, selon les médecins, Nayanka, elle-même vous donnera plus de détails de cette affaire».

Claude Dassé

L’Intelligent d’Abidjan

