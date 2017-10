Côte-d’Ivoire: Le site Afrikipresse invité spécial du maire de Newark (New Jersey) États-Unis

Philippe Kouhon

Votre site d’information, Afrikipresse, a été reçu par le conseil municipal de la mairie de Newark dans l’état de New Jersey dans le cadre d’une visite de courtoisie. Le vendredi 29 septembre, nous avons échangé avec l’adjoint au maire, Walter Bryant et le responsable du pôle jeunesse, Baba Ibrahim.

Newark est la capitale économique de l’État de New Jersey, un État plus vaste que New York. Situé à 15 km du centre-ville de New York (Manhattan), Newark abrite un port et le deuxième aéroport du pays. Après la mairie, nous étions l’invité spécial du Maire de la ville, Ras J. Baraka pour la journée de la paix le samedi 30 septembre. Chaque année la ville de Newark organise pendant 24h chrono une manifestation dans une rue de la ville. Pour cette 7e édition, c’est la rue Clinton qui a été choisie pour les festivités. Danse, exposition, musique, spectacle et bouffe party étaient au programme.

« Cette manifestation est une démonstration de force dirigée contre les gangs de dealers qui croient que la rue leur appartient le jour comme la nuit », explique Marcy Phillips, présidente de ‘’African and American Alliance’’, une organisation de promotion de la diversité culturelle. Ce jour-là des jeunes habillés en costumes, cravates marchent le long de la rue ; des vieilles personnes sortent pour assister aux spectacles, et le maire délivre un message de paix et de cohésion sociale entre les habitants de la ville.

Le maire Ras Baraka prône pas la cohésion sociale, et œuvre en faveur des pauvres. Une des rares villes à avoir au sein du conseil municipal, une commission chargée des diasporas, la ville a lancé en 2014,une vente de lots de construction de la Saint-Valentin dans laquelle des couples mariés peuvent acheter des parcelles de logement dans la ville pour 1 000 dollars. Près de 100 parcelles ont été vendues.

Philippe Kouhon, depuis Newark (New Jersey)

