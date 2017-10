Réconciliation et pardon en Côte d’Ivoire – Zadi Djédjé soutient la démarche de Soro

Par Connectionivoirienne

Son appel à la classe politique et au gouvernement

Devant des jeunes réunis samedi au Baron de Yopougon, Zadi Djédjé précédemment président du parti politique FPU, a lancé les activités du Groupement des patriotes pour le sursaut national (Gpsn), son nouveau mouvement. Il avait à ses côtés l’ancien président de la jeunesse communale de Yopougon Théodore Kouadio dit Théo et d’autres leaders de jeunesse. Cette cérémonie a servi de tribune pour se prononcer sur l’appel au pardon et à la réconciliation de Guillaume Soro.

Dans son adresse à l’auditoire, Zadi Djédjé s’est réjoui du long combat des jeunes patriotes du temps de Laurent Gbagbo, une lutte qui a pris du plomb dans l’aile mais qui n’est pas éteinte, selon ses dires. Il a rendu en cela, hommage à Charles Blé Goudé dans sa posture actuelle de résistance. Lui, l’initiateur du grand rassemblement patriotique du 2 octobre 2002 après les attaques de la nuit du 19 septembre.

Expliquant les objectifs de son nouveau mouvement, il a dit qu’il s’agit de réveiller l’esprit patriotique des ivoiriens face à l’immobilisme du gouvernement qui peine à résoudre les problèmes de chômage et de sécurité. ‘’Nous sommes tous des patriotes, c’est certain. Mais être patriote c’est servir son pays sans calcul, sans penser en premier lieu à sa poche. Le patriote aime la justice, il ne met pas en place une politique qui divise et qui catégorise ses concitoyens. Soyons de bons patriotes, acceptons les contradictions en ne regardant pas nos adversaires comme des ennemis, en ne les emprisonnant pas. C’est par cette voie que nous pouvons ressusciter en chacun l’amour de son pays. C’est pourquoi nous allons militer désormais pour la restauration du patriotisme’’, a fait savoir l’intervenant. Il n’a pas manqué d’interpeller le gouvernement sur le phénomène des microbes qui prend de l’ampleur en dépit des tentatives de solution du gouvernement. Zadi Djédjé avertit que si des mesures énergiques et appropriées ne sont pas prises, le Groupement des patriotes pour le sursaut national appellera à un sit-in de protestation et à une marche contre ledit phénomène.

Après des années de tumulte et au regard des dissensions actuelles au sein de la coalition au pouvoir, Zadi Djédjé s’est dit favorable à la démarche de Guillaume Soro qui, selon lui, prône le pardon et la réconciliation. Notamment lorsque le président de l’Assemblée nationale lance dans une déclaration qu’il irait vers ses aînés Bédié, Ouattara et Gbagbo pour leur demander pardon. ‘’Nous soutenons la démarche de Soro car c’est une démarche de raison qui va apaiser tous les camps. J’invite les patriotes ivoiriens à soutenir et à accepter cette main tendue de Guillaume Soro. Nous saluons Soro qui a reconnu son tort et invité au pardon. En prenant ce chemin, en demandant pardon aux victimes, nous pensons qu’il fait un grand pas. Nous lui disons que l’ensemble des patriotes qui ont lutté depuis 2002 et qui sont partout acceptent ce pardon. C’est notre idéal. C’est ensemble que nous devons relever notre pays. Que nos aînés qui font la politique acceptent cette offre. Nous avons beaucoup de nos frères en prison et en exil justement parce que notre réconciliation est en panne. Et c’est en acceptant de nous pardonner que nous pouvons mettre fin à leur exil et que nous réussirons à les libérer des prisons’’, a déclaré Zadi Djédjé avant de mettre fin à la rencontre.

SD

Commentaires Facebook

Commentaires