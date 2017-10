Rpp – Ouattara gnonzié: «Le pouvoir nous a coupé notre financement parce que notre discours ne plaisait»

Par Connectionivoirienne

Présentation de la nouvelle direction du Rpp – Ouattara gnonzié :

Après son deuxième congrès du 19 aout 2017, le Rassemblement pour la paix et le progrès (Rpp) s’est doté d’une nouvelle direction qui a été présentée samedi aux militants et à la presse, au siège de Cocody. Le président de cette formation politique centriste, Ouattara Gnonzié a exhorté ses militants à redoubler d’ardeur pour implanter et faire vivre le Rpp. A ce propos, il a fait savoir que le récent congrès a été entièrement financé par les militants sans apport extérieur comme le soutenaient certains détracteurs. Ceci, dit-il, est un gage de fiabilité et de crédibilité pour tout parti que de dépendre de lui-même.

Sur sa lancée, il fera cette confidence à son auditoire : « On nous a coupé un financement de 9 à 10 millions de FCFA l’an parce que le pouvoir a estimé que nous tenions un discours qui ne lui plaisait pas alors que le financement des partis est issu d’une loi. Mais nous n’avons pas à plaire à un pouvoir. On ne crée pas un parti politique pour plaire à un pouvoir. Il faut être libre pour dire ce qui nous semble aller dans le sens de l’intérêt des Ivoiriens ».

Déclinant sa vision et sa méthode de travail à la nouvelle direction, M. Gnonzié a estimé que c’est sur le terrain que se construit la force d’un parti politique. Gérer un parti, poursuit-il, ce n’est pas faire de la bureaucratie en venant toujours s’asseoir au siège. Ce n’est pas non plus l’affaire d’une seule personne, il repose sur tout le monde, toutes les structures et les militants. ‘’Nous devons nous montrer dynamiques et réagir sur les événements et l’actualité’’, a-t-il fait valoir.

Auparavant, il est revenu au nouveau secrétaire général Tibé Bi Raymond de présenter les structures et les membres de la toute nouvelle direction telle qu’issue du dernier congrès. Aussi le Rpp jouera-t-il sa partition sur l’échiquier politique avec un comité central (organe de décision) de 300 membres, un bureau politique de 120 membres, un président et 7 vice-présidents, un secrétaire général aidé de 4 adjoints, une trésorière générale et son adjoint, un secrétariat national.

Entre autres noms, l’actuel commissaire central à la Commission électorale indépendante (Cei), Ganin Bertin est nommé premier vice-président quand l’ex-candidat à la députation à Cocody, Pr. Tiémoko Doumbia devient le 2e vice-président chargé de la mobilisation, de l’implantation et des finances. Dans le cabinet du président Gnonzié, l’ex-compagnon de Charles Blé Goudé, Kané Soumaïla est nommé chargé de mission.

