Côte-d’Ivoire: Ouattara reçoit Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires Étrangères

Le Chef de l’Etat a échangé avec le Ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce lundi 02 octobre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec le Ministre français de l’Europe et des Affaires Etrangères, M. Jean-Yves LE DRIAN. Au terme de l’entretien, le Chef de l’Etat a dit le grand plaisir qu’il éprouve d’accueillir le Ministre Jean-Yves LE DRIAN, en Côte d’Ivoire, un pays qu’il connait assez bien pour l’avoir déjà visité dans le cadre de ses fonctions antérieures, notamment de Ministre de la Défense. Quant au Ministre LE DRIAN, il a indiqué que les relations entre la France et la Côte d’Ivoire sont des relations de « grande confiance », marquée notamment par des rencontres au plus haut niveau entre les deux Chefs d’Etat, dans une logique de « grand partenariat ». Il a rappelé l’attachement du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel MACRON, à l’Afrique ; d’autant que, selon lui, ce continent et l’Europe ont un « devenir commun ». Pour le Ministre Français de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’étroitesse des relations entre la France et la Côte d’Ivoire, permettra d’assurer ce devenir commun pour le compte de l’Afrique subsaharienne et celui de l’Union Européenne ; tout en faisant remarquer que la Côte d’Ivoire est le premier partenaire commercial de la France et que, par ailleurs, le partenariat financier entre les deux pays s’est renforcé au cours des dernières semaines. Toutes choses qui, selon lui, permettent d’entrevoir l’avenir avec beaucoup de sérénité.

Mais, à en croire le Ministre Jean-Yves LE DRIAN, l’enjeu principal de tout ceci demeure la sécurité. Sur cette question, il a préconisé une « totale solidarité » dans cette nécessité sécuritaire qui est, selon lui, la base du développement. Dans ce cadre, il a souligné la détermination de la France à accompagner la Côte d’Ivoire et à poursuivre, avec elle, sa coopération dans ce domaine. Par ailleurs, il a souligné avoir été « très impressionné par le niveau de fréquentation et de professionnalisme des rencontres Africa 2017 » ; un évènement ouvert ce jour même, à Abidjan, et regroupant près de 2000 participants dont 400 Ivoiriens et 400 Français. A la fin des échanges, le Président de la République a offert un déjeuner au Ministre Jean – Yves LE DRIAN et à sa délégation, au cours duquel celui-ci a été fait Commandeur dans l’Ordre National Ivoirien. Dans les toasts prononcés à cette occasion, les Ministres des Affaires Etrangères, Ivoirien et Français, MM. Marcel AMON TANOH et Jean- Yves LE DRIAN, ont tous deux, exalté l’excellence et l’exemplarité des relations bilatérales et de coopération ivoiro – françaises. Le Ministre Marcel AMON TANOH a notamment relevé la convergence de vues entre les Présidents Emmanuel MACRON et Alassane OUATTARA, avant de remercier la France pour le soutien apporté à la Côte d’Ivoire lors de son élection en juin dernier, en qualité de membre non permanent, au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2018 – 2019. Jean-Yves LE DRIAN a, pour sa part, exprimé son émotion pour la distinction qui venait de lui être décernée, avant de préciser que les relations ivoiro – françaises sont des relations humaine, politique et de confiance, basées sur le respect certaines valeurs, notamment de démocratie et de solidarité.

