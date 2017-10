Stanislas GNAKOURI

La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI, principal syndicat), a fait « arrêter les cours » lundi matin à l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (à l’est d’Abidjan), pour « réclamer la libération des étudiants détenus », ont rapporté des témoins à ALERTE INFO.

« La FESCI a fait arrêter les cours jusqu’à nouvel ordre », ont indiqué des étudiants joints par téléphone par ALERTE INFO.

Samedi, lors de l’Assemblée générale de la FESCI, Fulgence Assi a dressé un bilan de 43 élèves et étudiants détenus dans les maisons d’arrêt et de correction d’Abidjan et de Bassam, à la suite d’affrontements avec la police mi-septembre pour protester contre la « hausse des frais d’inscription » dans les lycées et collèges.

« Nous réclamons la libération de nos camarades qui sont toujours détenus », a affirmé un responsable de la FESCI, qui a requis l’anonymat, menaçant de « suspendre » les cours.

Mardi, la FESCI et le gouvernement ivoirien ont entamé, un dialogue pour résoudre le problème que traverse le milieu estudiantin et scolaire.

SGN

Alerte info/Connectionivoirienne.net

