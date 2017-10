Audience: Lionel Zinsou avec des jeunes leaders africains et français chez la Première Dame de Côte-d’Ivoire

A Abidjan du 02 au 03 octobre 2017, les jeunes leaders africains et français ont été reçus par Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, le mardi 03 octobre 2017, à son cabinet de Cocody.

Initié par l’association AfricaFrance en partenariat avec l’Agence Française de Développement pour répondre à un fort besoin de formation professionnelle et de soutien au leadership exprimé par les acteurs publics et privés, africains comme français, les membres de ce groupe de jeunes leaders ont été sélectionnés parmi les meilleurs en Afrique et en France. Première promotion de ce programme, il s’est agi pour l’Association AfricaFrance qui porte le projet, de proposer à la vingtaine de participants de rencontrer des personnalités de haut niveau (entrepreneurs, décideurs publics ou intellectuels) qui pourront partager avec eux leurs convictions et leur expérience dans un esprit de construction d’un monde en commun et d’une croissance, inclusive, durable et partagée. C’est en substance le sens de la rencontre accordée par Madame Dominique Ouattara à ce groupe de jeunes leaders. Il s’est agi pour l’épouse du chef de l’Etat de partager son expérience en tant que ancienne femme d’affaire et son engagement dans l’humanitaire.

Durant un peu plus d’une trentaine de minute, Madame Dominique Ouattara a expliqué par le menu sa carrière de business woman à ses invités mais aussi, son engagement en tant que Première Dame après l’accession en 2011 du Président Alassane Ouattara au pouvoir.

Mais bien avant Madame Dominique Ouattara a tenu à féliciter les membres du groupe pour leur sélection. « Je tiens tout d’abord, à féliciter chacun d’entre vous, pour votre brillante sélection à ce programme d’excellence, qui met en avant les capacités entrepreneuriales et le leadership des jeunes acteurs des économies africaines et françaises. En effet, vous étiez près de 600 jeunes professionnels, originaires de 43 pays différents à soumettre une candidature à ce programme, et seulement 20 d’entre vous ont finalement été retenus pour la première promotion des Young Leaders AfricaFrance. Je vous en félicite ! Cette sélection rigoureuse à laquelle vous avez été soumise, et que vous avez brillamment passée, est bien la preuve de vos compétences et de votre haut niveau de leadership», a félicité Madame Dominique Ouattara. Pour Madame Dominique Ouattara, ce programme constitue une véritable opportunité pour l’Afrique et la France. « Il s’agit d’une occasion de valoriser vos talents et vos aptitudes dans les domaines variés dans lesquels vous exercez, et de les mettre au service du développement du continent africain, tant au niveau économique que social », a-t-elle reconnu.

Concernant sa carrière professionnelle et son engagement en tant que Première Dame, l’épouse du chef de l’Etat a évoqué la création de l’AICI (Agence Internationale de Commercialisation Immobilière), l’achat des Franchises Jacques Desanges et la création en 1998 de la Fondation Children Of Africa. Puis après l’accession du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, son engagement pour l’autonomisation des femmes à travers le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), la lutte contre le travail des Enfants et son engagement en tant qu’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA. Autant d’expériences qui ont suscité l’intérêt et l’admiration des visiteurs de Madame Dominique Ouattara.

M. Lionel Zinsou Premier Ministre du Benin et Président de l’Association a planté le décor des échanges. L’honneur est revenu à cet homme d’état de présenter aux jeunes leaders la Première Dame, Dominique Ouattara.

Notons qu’après l’étape d’Abidjan, les jeunes leaders se rendront à Nairobi du 4 au 6 octobre prochain.

