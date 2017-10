La CIE, compagnie d’électricité en Côte-d’Ivoire accusée de préparer une nouvelle fraude avec ses compteurs Linky

CONTRIBUTION

Alors que la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) a entamé une opération de remplacement des compteurs électriques actuels par de nouveaux types dits communicants ou « intelligents », il semble nécessaire d’initier de véritables actions d’information autour de ces nouveaux appareils, si l’on se réfère aux évènements qui entourent, en France, une opération identique initiée depuis le 1er décembre 2015. Il est à noter qu’en France ce nouveau compteur électrique porte le nom de Linky.

Le 22 mars 2017, environ quatre cents (400) personnes représentant plus de deux cents (200) associations et collectifs citoyens ont profité du grand oral des candidats à l’élection présidentielle d’avril par les maires de France pour les interpeller sur leur refus de compteurs Linky et communicants.

Sur le site http://refus.linky.gazpar.free.fr, l’on peut consulter la liste des quatre cent dix-neuf (419) communes recensées à ce jour qui ont fait voter des délibérations pour empêcher l’installation de ce compteur dans leurs circonscriptions.

A cela s’ajoute la création de nombreux collectifs anti-Linky. Il faut signaler qu’en France, contrairement à la Côte d’Ivoire, les compteurs sont la propriété des communes.

Sur la page Wikipédia relative au Compteur communicant, l’on peut lire au niveau des Controverses autour de ces appareils que :

En France, l’installation de ces compteurs intelligents a induit plusieurs problèmes réels ou supposés soulignés par des associations de consommateurs :

– des coûts cachés, alors que les promoteurs de cette technologie annoncent des économies42,43.

– le mauvais fonctionnement de ces compteurs qu’ont constaté certains usagers déjà équipés44[réf. nécessaire].

– des effets nocifs sur la santé : les radiofréquences, issues de la technologie CPL, émises par ces compteurs sont classées « cancérogènes possibles » depuis le 31 mai 2011 par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS45,46. Le CPL est nocif s’il n’est pas installé avec des câbles électriques anti-rayonnements blindés[réf. nécessaire], or Enedis n’a pas envisagé cette option de protection.

En septembre 2015, le conseil municipal de Saint-Macaire (Gironde) a pris position à l’unanimité contre le remplacements des compteurs (électricité, gaz, eau) par des compteurs communicants. Cette décision a été appuyée par une lettre aux habitants47 prise depuis en exemple par d’autres communes pour se positionner elles aussi contre les compteurs communicants48,49.

Au Canada, environ 440 témoignages contre les compteurs intelligents et Hydro-Québec ont été déposés à la Régie de l’énergie dans le cadre des audiences publiques portant sur l’autorisation des prochaines phases du déploiement de ces compteurs50.

Certains compteurs ont provoqué des incendies, le gouvernement de la Saskatchewan a obligé l’entreprise SaskPower à retirer les 105 000 compteurs intelligents installés dans les résidences et les entreprises de la province en raison des inquiétudes soulevées par huit incendies inexpliqués liés aux appareils au cours des deux derniers mois51.

En Australie, un médecin de famille « a documenté rigoureusement 92 cas de patients atteints de symptômes d’électrosensibilité survenus après l’installation d’un compteur d’électricité émettant des radiofréquences (RF) pulsées »52.

Par ailleurs, d’après une étude universitaire* publiée début mars 2017 dans une revue scientifique néerlandaise et repérée par La Tribune, dans certains cas, ces compteurs donneraient des résultats près de six fois supérieurs à la consommation réelle d’électricité d’un foyer.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs néerlandais ont testé neuf compteurs, fabriqués entre 2004 et 2014 qui ont été reliés, par l’intermédiaire d’un tableau électrique, à différents appareils.

Toujours en France, plusieurs foyers déjà équipés de ce compteur signalent que Linky :

– fait disjoncter continuellement de nombreuses installations ;

– fait augmenter sans raisons de nombreuses factures ;

– fait dysfonctionner de nombreux appareils (lampes, volets roulants, télés, box, chauffe-eau, etc) ;

– est installé dans des conditions qui causent des désagréments voire probablement des incendies ;

– etc

C’est ainsi que plusieurs émissions télé et radio, et de nombreux articles de presse papier et en ligne ont été consacrés à ces controverses qui entourent Linky.

Ainsi, face à cette fronde anti-Linky qui ne cesse de s’étendre, ERDF, entreprise en charge du réseau électrique en France s’est voulu rassurant en rappelant que le projet Linky «est très encadré et a obtenu toutes les autorisations nécessaires à son déploiement», ce en quoi plusieurs associations ne croient pas.

A ce stade, il paraît logique de s’interroger sur les liens qui pourraient exister en terme de caractéristiques entre les compteurs communicants actuellement déployés par la CIE et :

• Linky en France ;

• Ces 105.000 compteurs ayant été retirés au Canada du fait de plusieurs incendies inexpliqués liés à ces appareils ;

• Ces neuf types de compteurs fabriqués entre 2004 et 2014 ayant fait l’objet de l’étude où dans certains cas, ceux-ci donneraient des résultats près de six fois supérieurs à la consommation réelle d’électricité d’un foyer.

Par ailleurs, si en en France, les associations de consommateurs ont été les premières à susciter les débats et échanges autour de Linky, en Côte d’Ivoire, ce n’est pas encore le cas malgré la multitude d’associations existantes.

De ce qui précède, il paraît nécessaire, afin d’anticiper toute éventuelle contestation, controverses ou fronde anti-compteur CIE, d’initier maintenant de véritables actions d’information et d’échange à la fois à la télé, à la radio ainsi qu’à partir d’autres canaux autour de ces nouveaux appareils.

Un adage ivoirien ne dit-il pas d’ailleurs que « quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé » ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur_communicant

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/03/12/20010-20170312ARTFIG00063-certains-compteurs-intelligents-surestimeraient-la-consommation-en-electricite.php

http://www.lefigaro.fr/conso/2016/02/12/05007-20160212ARTFIG00010-electricite-ces-communes-qui-refusent-le-nouveau-compteur-linky.php

http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2014/07/15/003-suspension-installation-compteurs-intelligents-saskpower.shtml

*L’étude a été réalisée par l’Université de Twente aux Pays-Bas, en collaboration avec l’Université des Sciences Appliquées d’Amsterdam et publiée le 3 mars dans la revue scientifique IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine.

