Une délégation du Fonds monétaire international, en séjour de travail à Abidjan depuis deux semaines, a noté de « bonnes perspectives » pour l’économie ivoirienne en 2018, selon un communiqué de la Présidence mardi.

« Dan Ghura (chef de mission) a salué les performances économiques réalisées par la Côte d’Ivoire au cours du 1er semestre de cette année, malgré la chute du prix du cacao, et a noté les bonnes perspectives de l’économie ivoirienne pour l’année 2018 et le moyen terme », indique le communiqué.

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec deux millions de tonnes en 2016-2017, tire près de 40% de ses recettes d’exportation de l’économie cacaoyère, laquelle contribue à hauteur de 20% de son Produit intérieur brut (PIB).

M. Ghura s’est réjoui de ce que le pays a atteint « tous les critères quantitatifs de performance y compris sur le déficit budgétaire à fin juin 2017 et de la mise en œuvre des réformes structurelles ».

La mission du FMI a séjourné à Abidjan du 19 septembre au 03 octobre.

NOTE D’INFORMATION N°1267 DU 03 OCTOBRE 2017

Le Chef de l’Etat a eu un entretien avec une Mission du FMI

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce mardi03 octobre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec une Mission du Fonds Monétaire International conduite par M. Dan GHURA, Chef de Division au Département Afrique du FMI.

Cette Mission a séjourné à Abidjan, du 19 septembre au 03 octobre 2017, pourmener les discussions sur la 2e revue du Programme Économique Financier triennal (PEF) soutenu par le FMI.

Ces discussions, selon le Chef de la Délégation du FMI, ont permis aux Autorités ivoiriennes et à la Mission du Fonds Monétaire International de conclure un Accord.M. Dan GHURA a salué les performances économiques réalisées par la Côte d’Ivoire au cours du 1er semestre de cette année, malgré la chute du prix du cacao, et a noté les bonnes perspectives de l’économie ivoirienne pour l’année 2018 et le moyen terme.

Il s’est félicité de l’atteinte de tous les critères quantitatifs de performance y compris sur le déficit budgétaire à fin juin 2017 et de la mise en œuvre des réformes structurelles.

La Mission du Fonds Monétaire International et le Gouvernement ivoirien se sont accordés, selon lui, sur la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en créant un espace budgétaire nécessaire pour financer le programme d’investissement du Plan National de Développement 2016 – 2020. Pour terminer, les membres de la Délégation du FMI et les Autorités ivoiriennes ont salué la mise en œuvre des réformes structurelles par la Côte d’Ivoire et souligné la nécessité de les accélérer pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive.

Notons que le Premier Ministre Amadou GON-COULIBLAY, le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, M. Patrick ACHI, le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Adama KONE, et la Ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé KABA, ont pris part à cet entretien.

