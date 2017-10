Côte d’Ivoire: Chérif Ousmane exhorte les commandos parachutistes à travailler «dur» pour redorer l’image des bérets rouges

Le chef de corps du premier Bataillon de Commandos et parachutistes (1er BCP), le Lieutenant-colonel Cherif Ousmane, a exhorté les commandos à travailler « dur » et à être disponibles pour redorer l’image du béret rouge tout en demeurant des soldats d’une armée républicaine dont la discipline fonde la principale force.

« On ne vient pas au premier Bataillon de Commandos et parachutistes parce qu’on aime la tenue militaire et le béret rouge mais on vient plutôt au 1er BCP parce qu’on aime le travail », a soutenu le chef de corps de cette unité d’élite, le Lieutenant-colonel Cherif Ousmane, exhortant ses soldats à être prêts à faire face aux différentes opérations extérieures.

AIP

