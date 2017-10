Côte d’Ivoire: Le footballeur Georges Aboubacar Griffiths abattu à l’issue d’un braquage à Cocody

Henri Georges Aboubacar Griffiths a été tué par des braqueurs dans la soirée de jeudi 5 octobre 2017 à Abidjan-Cocody, dans le quartier d’Angré.

Sans club après plusieurs saisons en Hongrie, le footballeur, a été abattu aux alentours de 19h à l’issue d’un braquage qui a mal tourné. Selon des sources, les quidams armés de pistolet automatique, ont tiré sur Griffiths alors qu’ils essayaient de lui voler sa voiture de type 4×4 Mercedes.

Ces faits tragiques se sont déroulés à Angré, non loin du marché « Cocovico ». Les secours alertés n’ont pu sauver l’ex-avant-centre de l’ASI d’Abengourou.

Natif de Treichville et âgé de 27 ans Griffiths avait évolué en sélection nationale des moins de 23 ans avant de connaitre une carrière professionnelle qui l’a conduit en République Tchèque et en Hongrie.

La rédaction de sport-ivoire.ci se joint à toute la famille du sport ivoirien pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.

FRATMAT.INFO AVEC SPORT-IVOIRE.NET

Commentaires Facebook

Commentaires