Côte-d’Ivoire: Un ex-député brûlé à mort par du bitume chaud déversé sur sa voiture, son épouse dans un état critique

L’horrible drame provoqué par le déversement d’un chargement de bitume chauffé à plus de 150 degré a visé deux personnalités politiques du zanzan.

Actrice de développement et initiatrice de la culture maraîchère modernisée à Sapli, dans la sous-préfecture de Sapli Sépingo (Bondoukou), Dame Abo Pauline était la co-occupante de la voiture conduite par son époux, Abo Kouakou René, ancien député de Tanda de 1990 à 1995, décédé des suite de ces brûlures au goudron ce 5 octobre 2017.

Si pour l’heure tout Abidjan, qui a été témoin de ce mystérieux et inexplicable accident, est préoccupé par ce malheur qui plonge toutes les populations du zanzan, les autorités chargées du contrôle et suivi de ce chantier, doivent répondre de la responsabilité civile et pénale de ces travaux exécutés sans la moindre mesure de balisage, aggravé par une légèreté coupable.

Pourquoi a-t-on permis et autorisé en pleine journée de grande affluence, que pour de simples travaux décoratifs et de surcroît purement cosmétiques de l’entre-deux voies, sans nécessité ni utilité pratique absolue, le bureau de contrôle technique ait pris le risque prévisible en lançant des engins de la mort, généralement sans freinage fiable ?

Ici, écartons d’emblée toute allusion à un cas de force majeur et toute allusion à une catastrophe naturelle.

Pour une fois, il faut absolument que les coupables subissent la rigueur de la loi.

Rappelons que les occupants sont des proches du Ministre Kobénan Kouassi Adjoumani, idéologiquement parlant.

Nos prières de prompte rétablissement à Abo Pauline, afin que cette femme battante perpétue à toutes les contrées du Gontougo et du Bounkani l’exemple de technique culturale en expérimentation à Sapli.

Drame à Cocody : Une voiture ensevelie par du bitume au Carrefour de la Vie, un mort, une blessée grave

Un drame est survenu en fin de journée ce jeudi 5 octobre 2017 à Cocody. Du bitume s’est déversé sur un véhicule au Carrefour de la vie.

Un véhicule s’est retrouvé enseveli par une importante couche de bitume ce jeudi 5 octobre 2017 au Carrefour de la vie à Cocody. Selon des sources sur place, la voiture qui avait à son bord deux passagers, a été engloutie par une couche importante de bitume que transportait un camion. Tout le contenu de ce camion a quasiment enseveli les occupants de la petite voiture.

Les secours déployés sur place ont pu extirper les passagers de ce véhicule. Malheureusement, l’homme au volant de l’engin ne sortira pasvivant de cet accident. Il est décédé des suites des brûlures du bitume chaud, quand sa compagne, la passagère à ses côtés, s’en est tirée avec de graves blessures. Encore vivante, elle a été évacuée d’urgence dans un centre de santé de la place.

