Côte-d’Ivoire: « Il faut déclasser cette forêt, ce n’est pas un conflit politique au Goin-Débé, Bédié accusé….» (Pierrette Bléhidé, cadre Wê)

Conflit foncier du Goin-Débé – Pierrette Bléhidé (cadre Wê) :

Konan Bédié gravement cité !

L’ouest ivoirien est à nouveau secoué par un conflit armé qui oppose des clandestins de la forêt classée du Goin-Débé. De retour d’une mission humanitaire à Zéaglo (Bloléquin), Pierrette Bléhidé cadre Fpi de la région fait ici le point de la situation à Connectionivoirienne.

Vous revenez de l’ouest du pays où depuis un temps, un conflit intercommunautaire oppose des populations au sujet de l’exploitation de la forêt classée du Goin-Débé. Vous avez apporté du réconfort aux sinistrés, certes, mais qu’est-ce que vous avez pu voir sur place ?

Je suis allé à Bloléquin, précisément dans la sous-préfecture de Zéaglo qui est beaucoup affectée. Elle a près de 670 jeunes impliqués dans cette crise et il y a eu beaucoup de blessés parmi eux. Il fallait courir pour leur apporter secours. En plus des blessés, j’ai pu rencontrer des autorités, j’ai discuté avec les parents, avec des chefs de communautés. Je dirai qu’au regard de ce qui se passe actuellement, il y a lieu d’attirer l’attention des autorités ivoiriennes. De loin, c’est une affaire qui est commentée comme une affaire banale mais de près, ce qu’on observe est très grave.

Qu’est-ce qui se passe exactement dans cette partie du pays selon vos observations ?

La forêt du Goin-Débé, faut-il le rappeler, a été classée par l’Etat de Côte d’Ivoire, il y a de cela plusieurs années (1975, ndlr). Mais en réalité elle n’est classée que pour les autochtones guéré car dans cette parcelle déclarée classée, vivent des baoulé et des burkinabé sur des dizaines et des dizaines d’hectares de cacao. L’économie ivoirienne étant essentiellement dominée par la culture du cacao, il est devenu difficile de mettre tous ces clandestins dehors. Mais alors, qu’on permette aux guéré d’évoluer à côté des baoulé et des burkinabé sur cette partie de forêt ! Or le constat est que, pendant que les autochtones sont exclus, baoulé et burkinabé y vivent et exploitent tranquillement des parcelles. Cela depuis des lustres. Mais ce qui a déclenché le conflit actuel, c’est le fait d’un burkinabé du nom de Salam Kourago qui est établi sur des km² de plantations de cacao et qui a écopé, après des plaintes (pour exploitation illégale de forêt) de dix ans de prison ferme et 20 ans d’interdiction de paraître. Celui-ci, dans son lieu de détention (Man), a eu la visite de l’Alliance des jeunes Wê qui est une structure dont l’objectif est de défendre les intérêts des jeunes à prospérer sur leur propre terre. De cette rencontre, est sorti un accord écrit et signé qui cède à cette alliance, l’exploitation des plantations de Salam. Ce dernier ayant reconnu qu’il a obtenu ces terres de leurs ancêtres guéré et que même après sa sortie de prison, la peine d’interdiction de paraître ne lui permettra pas de regagner ses champs. Muni de cet accord, le bureau de la jeunesse est allé voir le préfet de région Koné Messamba (ancien chef rebelle reconverti en administrateur, ndlr). Le préfet leur a demandé de faire venir leurs parents afin qu’il vérifie qu’il ne s’agit pas de l’action isolée d’un groupuscule mais d’une volonté populaire. Ce qui fut fait. 77 chefs de terre et chefs de village ont répondu à l’appel du préfet. Ceux-ci ont confirmé leur soutien au bureau de l’alliance et sur ce fait, le préfet a donné son accord aux jeunes et a même donné ordre aux gendarmes et aux agents des eaux et forêts de les accompagner et de leur indiquer les limites. C’est à cette décision-là que la communauté baoulé s’est opposée alors que la partie qu’elle exploitait jusque-là n’avait rien à voir avec celle de Salam. Cette communauté baoulé justifie son acte en soutenant que Salam leur avait arraché des parcelles. Ils refoulent donc les jeunes Wê qui ont, eux, l’accord du préfet et de Salam. Il faut dire que, publiquement, le préfet leur a donné tort et a souhaité qu’il y ait cohabitation.

A part ce qu’ils évoquent, qu’est ce qui conforte tant les baoulé dans leur refus catégorique jusqu’à s’opposer à une décision du préfet de région ?

Le feu qui est allumé à l’ouest est le fait d’un certain Prince, propriétaire d’un campement (Princekro) qui se prévaut du soutien du président du Pdci, Henri Konan Bédié pour agir. Ce nommé Prince a déclaré au cours d’une réunion publique que quand il a appelé le ‘’vieux’’ (le président Bédié), celui-ci lui aurait dit ‘’ne reculez pas devant les Wê parce que j’ai acheté cette partie de la forêt c’est pourquoi vous êtes là-bas. Si vous vous laissez envahir par les Wê, alors vous aurez tout perdu’’. Il a fait ce témoignage et justifié que c’est la raison pour laquelle ils ne veulent plus partager cette partie avec les autochtones. Il a tenu ces propos à Guiglo devant ses parents baoulé, devant les autorités préfectorales et devant les Wê. Le préfet l’a désavoué et il lui a dit qu’en ce qui concerne la partie litigieuse, il est toujours possible de trouver un compromis. Mais la partie non litigieuse appartenant à Salam doit être occupée par les guéré. Le préfet ne s’est pas arrêté là. Il a installé un comité de crise à l’effet de régler tous les litiges soulevés. Ce comité comprenait des baoulé, des Wê, des burkinabé et des membres de l’administration. Ledit comité n’avait pas encore rendu ses conclusions quand le même Prince est allé recruter des mercenaires dozo car réfutant toute idée de cohabitation. Ce Prince faut-il le souligner, ne vit pas dans la forêt mais réside à San Pedro et joue les seigneurs de guerre dans nos forêts et bénéficiait de la protection du procureur Yobouet qui a été finalement muté. Signalons au passage que, quand ce procureur était encore en fonction à Guiglo, toutes les plaintes contre les baoulé ont été classées sans suite et ça, tout le monde le sait. Même quand ils sont pris avec des armes à feu. Ce conflit est le résultat de beaucoup d’insuffisance, de légèreté administrative et de frustrations de sorte que les cadres de la région, toute coloration politique confondue, ont commencé à élever le ton contre ces pratiques. J’élève ici une vive protestation contre ceux qui de loin commentent cette affaire sur les réseaux sociaux en faisant croire que les guéré sont en train de chasser les baoulé. Non ! Ce n’est pas juste de dire ça. C’est plutôt les baoulé qui, se prévalant du soutien (avéré ou non) de Bédié, commettent les exactions sur les guéré et même les burkinabé. Les images sont là pour l’attester. Un jeune guéré est tombé sous les balles assassines des baoulé et son corps est encore à la morgue de Guiglo. C’est déplorable et je voudrais attirer l’attention de tous sur le fait que cet activisme des baoulé a transformé cette partie du pays en une poudrière. Si l’on n’y prend garde, avec l’arsenal qu’ils possèdent aujourd’hui, ils peuvent détruire la région en une journée. Aujourd’hui, les baoulé qui sont déplacés et accueillis sont ceux qui ne sont pas dans les forêts classées et qui ont peur des représailles. C’est lorsqu’il y a des tirs dans la forêt qu’ils sont contraints de venir chercher refuge en ville.

Comment se présente alors le conflit en ce moment sur le terrain ?

En ce moment, je dirais que ce sont les baoulé qui font la loi. La situation est telle que les baoulé se disent que les guéré doivent être confinés dans leurs villages et eux, maîtres de la forêt classée pour y exploiter seuls, le cacao.

Avez-vous eu l’information selon laquelle les jeunes guéré ont sollicité des renforts de leurs cousins libériens de l’autre côté de la frontière pour les aider à agir contre les baoulé ?

Non, je n’ai pas eu cette information. C’est faux ! Vous savez, pour solliciter quelqu’un, il faut des moyens pour payer le service. Or les jeunes guéré étaient rentrés en brousse pour la première cueillette. Ils n’avaient encore rien commercialisé que le conflit a commencé. Ça, c’est pour ce qui est de la zone de Débé du côté de Bloléquin. Mais dans le Goin, ce sont les accords « un tiers contre deux tiers » conclus à l’époque par le ministre Dano Djédjé qui prévalaient jusqu’à la guerre en 2011. Les guéré sont allés se réfugier au Liberia pendant la guerre. A leur retour, les baoulé ont remis en cause ces accords et ont empêché les guéré d’accéder à leur terre. Voici la situation telle qu’elle se présente. Aujourd’hui, notre souhait est de trouver des accords pour un retour sécurisé de tout le monde afin que cessent toutes les rumeurs d’attaque.

Comment appréciez-vous l’approche du préfet de région dans ce conflit ?

Les autorités préfectorales dans leur ensemble avec à leur tête, le préfet de région sont tous unanimes que la communauté wê a raison et les baoulé ont tort. Ainsi, dans la gestion de ce dossier, ils convoquent des réunions et posent des actes justes. Depuis le début, ils ne dorment pratiquement plus et travaillent sans cesse au retour de la sécurité et de la cohésion. Il faut aussi louer l’action des chefs qui, malgré les exactions contre leurs enfants, agissent aux côtés de l’administration préfectorale pour ramener le calme.

S’agit-il selon vous d’un conflit politique ?

Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! C’est un conflit économique qui oppose des communautés. Tout le monde est là-dedans. Il s’agit pour les Wê, sur la terre de leurs ancêtres, de prendre leur part dans les revenus et dans la richesse de cette terre. Ce n’est donc pas un conflit politique. Mais je dénonce l’activisme du nommé Prince qui se prévaut de ses liens de parenté avec Bédié (Prince serait son neveu) pour semer la pagaille dans notre région.

Quelles solutions faut-il apporter à ce conflit, selon vous ?

Aujourd’hui, je pense qu’il faut des solutions durables et quitter dans les petits arrangements. Dans l’immédiat il faut y envoyer un détachement de la gendarmerie ou de l’armée pour l’observation du cessez-le-feu pour au moins trois mois. Ce détachement doit avoir pour mission de réaliser un désarmement de tous les clandestins de la forêt et des patrouilles quotidiennes de sorte que celui qu’on prend avec une arme, on l’arrête et on le met en prison. Il ne faut plus accepter des dons de telle ou telle communauté aux autorités qui ensuite ferment les yeux sur ce qu’il se passe après. Je voudrais aussi que l’Etat prenne courageusement un acte pour déclasser officiellement cette forêt. Une fois cela fait, on fait une répartition équitable des parcelles entre les différentes communautés guéré, baoulé et burkinabé car il est inefficace et antiéconomique de vouloir détruire les plantations pour reboiser totalement l’espace. Chacun des protagonistes doit y trouver son compte sur des bases claires.

