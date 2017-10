Côte-d’Ivoire: «Nous sommes engagés dans le processus du retour au pouvoir au plus tard en 202» (Koné Boubakar)

Par Connectionivoirienne

Meeting de remobilisation du Fpi – Koné Boubakar à Treichville :

Remobilisation des militants en vue de la bataille des urnes en 2020. Tel est le nouvel axe autour duquel se construit la stratégie politique de la branche du Fpi dirigée par Sangaré Abou Drahamane. Les cadres de ce parti étaient dimanche après-midi à Treichville à la cité du port sous la conduite de Koné Boubakar, l’angliciste converti à la diplomatie et dernier directeur du protocole du président Gbagbo jusqu’à sa chute en 2011.

L’actuel secrétaire général par intérim (en remplacement d’Alphonse Douati, malade) est allé porter haut le message du parti devant un public respectable (ce n’était pas la mobilisation des grands jours). Un message dans lequel il a titillé les adversaires politiques, en particulier le Pdci qu’il a accusé d’être un parti accompagnateur, toujours à la remorque de ceux qui sont au pouvoir. Pour lui, après avoir été un parti de combat à ses origines, le Pdci a abandonné le combat qui devait donner à la Côte d’Ivoire sa dignité et son autonomie. C’est pourquoi d’entrée de jeu, il dira : « C’est parce que nos parents du Pdci ont trahi la lutte que nous reprenons le combat là où le Pdci l’a laissé ».

Poursuivant sur sa lancée, il a affiché les ambitions de sa formation pour 2020. « Le Fpi reprend du volume pour que le multipartisme revienne. Nous sommes engagés dans le processus du retour au pouvoir au plus tard en 2020. Nous sommes en route pour arranger ce qu’ils sont en train de déranger. Il faut que nous reprenions vigoureusement notre combat. Aujourd’hui nous sommes à la cité du port, demain, il nous faudra remplir le parc des sports », a-t-il galvanisé.

Pour démontrer que le régime actuel gère mal les affaires du pays, Koné Boubakar se livrera par la suite à une critique en règle de la gouvernance Ouattara. En ligne de mire, l’échec de la réconciliation avec la détention continue des cadres de son camp. Il invitera à ce sujet, Alassane Ouattara à libérer les prisonniers afin que tous les partis puissent aller à la compétition à ‘’armes égales’’. Puis de s’interroger : « Ils sont incapables de dérouler un programme. Quelle est cette démocratie où le seul programme est de violenter les adversaires pour rester seul ? »

Le récent jugement de la Cour internationale de justice sur le litige Côte d’Ivoire/Ghana n’a pas échappé à sa critique. Selon l’ex-directeur du protocole d’Etat, Alassane Ouattara, par sa gourmandise et sous la dictée de ses maîtres vient ainsi de liquider, par ce jugement défavorable à notre pays, l’un des importants acquis de la gouvernance Gbagbo. L’orateur se souvient que pour le règlement de ce problème, Gbagbo avait accueilli en sa présence des délégations ghanéennes y compris le défunt président John Atta Mills. Un compromis sur le partage équitable avait alors été obtenu par les deux pays à l’issue des discussions. Cet acquis, selon lui, a été remis en cause par Ouattara et la Côte d’Ivoire se voit délestée d’une importante manne pétrolière (des spécialistes évoquent plus de 200 mille barils de perte). « Vous voulez tellement manger des deux mains que vous avez tout perdu. Vous avez détruit ce que Gbagbo a bâti intelligemment », a-t-il tancé.

Koné Boubakar a également analysé le témoignage de Mangou, laissant croire que l’homme a toujours été versatile et qu’il ne pouvait pas faire autre prestation que celle qu’il a faite devant les juges. Le reniement, le mensonge, ‘’un homme qui dit une chose et son contraire’’.

Dans tous les cas et pour conclure son message, Koné Boubakar a lancé ce message aux siens : « Apprêtez-vous… Nous sommes de retour pour reprendre le pouvoir et gérer le pays dans l’intérêt des Ivoiriens !»

Une chose change cependant chez l’ancien professeur d’anglais originaire de Sassandra. Durant son discours, point de référence à la branche du Fpi dirigée par Affi N’guessan même s’il a par moment estimé, sans citer de nom que certains ont fini par se transformer en invertébrés, des gens sans colonne vertébrale, marchant par ‘’contorsion’’. Allusion faite aux inconstants dans leur démarche politique.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fra

Commentaires Facebook

Commentaires