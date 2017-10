Côte d’Ivoire: Les Alassanophiles chez la Péré Nationale

Mme la Ministre Kandia Camara a reçu en audience à sa résidence, une délégation du Cercle Libéral de Cote d’ivoire(CLCI) conduite par son Président Monsieur Haidara Mamadou.

D’entrée de jeu, le Président Haidara a félicité Mme la secrétaire Générale pour sa nomination à la faveur du 3ème Congrès Ordinaire du RDR qui s’est tenu les 09 et 10 Septembre 2017 à Abidjan, et indiqué être venu apporter le soutien de son organisation pour l’avènement d’un RDR nouveau pour une Cote d’Ivoire rassemblée.

Le Cercle Libéral de Cote d’Ivoire est un think thank, une organisation d’obédience libérale qui est un club de réflexions (prospection et des analyses)

Par ailleurs, il a demandé à Mme la Secrétaire Générale de bien vouloir transmettre la gratitude de son organisation à Mme la Présidente du RDR, le Professeur Henriette Dagri Diabaté et au Président d’honneur dudit parti, SEM Alassane Ouattara.

Ensuite, les deux personnalités ont échangé sur la problématique de la cohésion au sein du parti, du rassemblement, et surtout sur la nécessité d’être à l’écoute des préoccupations des militantes et des militants du parti.

Mme Kandia Camara a félicité le Cercle libéral pour ses initiatives et contributions à travers l’histoire du parti et exprimé sa reconnaissance aux membres de l’organisation.

Enfin, la Secrétaire générale a réitéré sa disponibilité à travailler avec toutes les bonnes volontés pour un RDR nouveau dans une Cote d’ivoire rassemblée.

