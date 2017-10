D’autres proches de Soro menacés d’arrestations en Côte-d’Ivoire

Soul To Soul mis aux arrêts et écroué à la MACA d’Abidjan, l’épée de Damoclès de la justice en Côte-d’Ivoire, pourrait rapidement s’abattre sur d’autres proches collaborateurs du président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume.

En effet, selon nos informations, le Parquet ivoirien aurait ordonné en plus de Soul to Soul, les arrestations des colonels Ouattara Youssouf dit Kobo et Yéo Adama, tous deux premiers responsables de la Sécurité du président de l’Assemblée Nationale.

D’autres noms tels que Traoré Salif dit Commandant Tracteur ou encore Zébré Souleymane dit Capitaine Souley sont cités comme les prochains sur la liste des arrestations.

Plusieurs anciens responsables civiles de l’ex rébellion MCPI, ont au cours de ces derniers mois, été limogés des fonctions politiques ou administratives qu’ils occupaient dans l’appareil d’État en Côte-d’Ivoire.

Hervé Coulibaly

