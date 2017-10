Les rois et chefs traditionnels « s’engagent à s’élever au-dessus de leurs contradictions »

Joseph Koné

Les rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire se sont engagés mardi à Yamoussoukro (Centre, capitale politique) « à s’élever au-dessus de leurs propres contradictions » pour « mener des actions en faveur de la paix et la réconciliation », à l’issue d’un séminaire.

« Le directoire de la chambre nationale des rois et chefs traditionnels s’engage fermement à s’élever au-dessus de toutes les mêlées y compris ses propres contradictions », a affirmé le vice-président, Lambert Gbizié, face à la presse.

Ces chefs traditionnels ont décidé de « parler d’une même et seule voix » pour « appeler tous les Ivoiriens à la repentance, au pardon et à la réconciliation ».

Le président du directoire, Désiré Amon Tanoé avait insisté lundi, sur la nécessité pour ces chefs de « s’accorder afin de « contribuer efficacement au retour des derniers exilés » de la crise postélectorale de 2010 à 2011, à l’ouverture de cet atelier.

La Côte d’Ivoire s’est dotée en 2014 d’une chambre des rois et chefs traditionnels, une institution chargée « d’initier des missions de médiation pour la prévention et la gestion des crises et conflits » dans le pays.

