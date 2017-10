17 Premières Dames à Abidjan pour la lutte contre le travail des enfants et l’autonomie des femmes

Sous l’impulsion de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire et Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), la lutte contre le travail des enfants et la question de l’autonomisation des femmes vont prendre une dimension sous régional. En effet, sauf changement de dernière minute, dix-sept Premières Dames de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel sont attendues à Abidjan, du 16 au 18 octobre prochain, dans le cadre d’une conférence sur la lutte contre les violences, la traite, l’exploitation et le travail des Enfants, doublée d’une cérémonie de lancement de la campagne régional de communication pour un changement social et comportemental sur le projet « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel » (SWEED) . Les thèmes de la lutte contre le travail des Enfants et l’autonomisation des Femmes sont deux problématiques auxquelles Madame Dominique Ouattara s’est attelée depuis plusieurs années à trouver des réponses idoines. Cette conférence va donc permettre, dans le cadre de la lutte contre le travail des Enfants, de susciter une implication des Premières Dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Il va s’agir aussi, dans le cadre spécifique de l’autonomisation des femmes, d’obtenir l’engagement des Premières Dames sur les actions clés en faveur de l’autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles dans leurs pays respectifs et dans la région du Sahel.

Le thème central de la conférence est : « Protection des enfants : quelle contribution des Premières Dames dans la lutte contre les violences, la traite, l’exploitation et le travail des enfants en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel ? ». Des experts de dix-sept (17) pays sont attendus à cet effet sur les bords de la lagune Ebrié. Ces experts viendront du Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Togo, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, et le Tchad.

Les Premières Dames annoncées à Abidjan sont entre autres : Madame Sika Bella Kaboré (Burkina Faso), Madame Rébecca Akufo-Addo (Ghana), Madame Djénè Kaba Condé (Guinée-Conakry), Madame Keïta Aminata Maïga (Mali), Madame Marème Sall (Sénégal), Madame Sia Nyama Koroma, (Sierra-Leone), Madame Fatoumatta Bah Barrow (Gambie), Madame Lalla Malika Issoufou Mahamadou (Niger), Madame Mariem Mint Ahmed (Mauritanie) et Madame Aisha Muhammadu Buhari (Nigéria).

La conférence permettra aux épouses des Chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel d’affirmer leur volonté d’unir leur force pour une protection plus efficace des enfants en matière de lutte contre les violences faites aux enfants, la traite, l’exploitation et le travail des enfants.

Communication Première Dame

Commentaires Facebook

Commentaires