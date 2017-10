Déclaration du congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (cojep), suite aux graves révélations de Médiapart

Médiapart, un célèbre journal français après une investigation menée pendant six (6) mois a révélé par son Directeur d’enquête M. Fabrice Arfi, les manipulations et corruptions au sein de la CPI (Cour Pénale Internationale) qui en 15 ans d’existence concentre la quasitotalité de ses enquêtes sur l’Afrique.

Au nombre de ces révélations fracassantes qui éclaboussent cette juridiction internationale, deux annonces majeures la discréditent.

Il s’agit d’une part de la déportation illégale du président Laurent Gbagbo à la CPI et d’autre part, les activités financières de son ex procureur Louis Moreno Ocampo qui détiendrait des comptes bancaires offshores dans des îles paradisiaques et ses activités de conseils auprès des personnalités soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre, viols et crimes contre l’humanité ; toute chose en contradiction avec les règles élémentaires de la justice internationale. Par ailleurs, médiapart vient de confirmer l’activisme de Nicolas Sarkozy, Président français au moment des faits, très proche d’Alassane Ouattara et qui a collaboré avec Ocampo pour « sortir Gbagbo et installer » durablement Alassane au pouvoir.

Face à de telles révélations préoccupantes et bouleversantes, le Congrès Panafricain Pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP), qui à travers son opération CPI ça suffit ! prône la libération pure et simple du Président Laurent Gbagbo et de son Ministre Charles Blé Goudé, I- Réitère, la libération pure et simple du Président Laurent Gbagbo et de son Ministre Charles Blé Goudé

II- Demande aux états africains membres de la CPI d’exiger l’ouverture d’une enquête internationale sur le fonctionnement de la CPI

III- Souhaite que les conseils des personnalités concernées à savoir le Président Laurent Gbagbo et le Ministre Charles Blé Goudé opposent aux juges magistrats, le vice de procédure afin d’arrêter cette mascarade

IV- Exige que l’enquête annoncée au sein de la CPI suite aux révélations de Médiapart soit accélérée et les conclusions rendues publiques

Fait à Abidjan, le 08 Octobre 2017

Pour le COJEP,

Fançois GUINA Porte parole Adjoint

Commentaires Facebook

Commentaires