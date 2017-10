Intox à fond en Côte-d’Ivoire: Militaires français en route pour le Mali, pseudo mandat Interpol contre Soro etc.

Depuis l’incarcération de Soul to Soul, les intoxicateurs du net et les « presses » aux ordres s’activent jusqu’aux scénarios et inventions catastrophes des plus « paranoïssant ».

Dernière en date après les inventions de tirs à l’arme lourde entendus ou de poursuites contre Guillaume Soro jusqu’à l’émission d’un mandat d’arrêt avec l’association d’Interpol, le déploiement de militaires français pour sécuriser les intérêts français en Côte d’Ivoire.

En effet, des sources suspectées d’être proche d’un camp qui souhaiterait créer une psychose, s’emploient à faire croire que 200 militaires français ont été envoyés à Abidjan en raison d’une situation sécuritaire inquiétante dans le pays.

Alors qu’un calme plat y est observé, contactées nos sources de l’armée française expliquent que la base militaire française de Port Bouet est devenue une base arrière logistique pour l’opération Barkhane au Mali. Elle y est notamment le théâtre de rotations de soldats en mission contre les djihadistes.

Après nous avoir confirmé que pour l’heure la France est bien loin d’être en alerte sur la Côte d’Ivoire, nos sources mentionnent que l’ignorance et la naïveté sont utilisées contextuellement par des mouvements souvent articulés par des politiciens pour paralyser les esprits facilement crédules.

Koaci, Abidjan

