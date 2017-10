Côte-d’Ivoire: La PDG de France Médias Monde chez Ouattara

Le Chef de l’Etat a échangé avec la Présidente de France Médias Monde Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce jeudi 12 octobre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec la Présidente Directrice Générale (PDG) de France Médias Monde, Mme Marie – Christine SARAGOSSE. Situant l’objet de sa visite, au terme de la rencontre, la PDG de France Médias Monde a indiqué que l’entretien a porté sur le ‘’Prix RFI App Challenge Afrique’’ dont la Lauréate a été désignée, hier, mercredi 11 octobre 2017, à Abidjan, au cours de l’émission ‘’Sept milliards de voisins et voisines’’. Cette Lauréate, a-t-elle indiqué, est du reste, une Ivoirienne (Raïssa BANHORO) qui a fait un projet portant sur ‘’comment améliorer l’éducation des jeunes filles avec le numérique’’.

Ainsi, a ajouté Mme Marie- Christine SARAGOSSE, sur la base de ce défi, de ce thème, la Lauréate a fait un « très beau » projet d’application pour une alphabétisation des filles par le numérique. Un Prix qui, a-t-elle souligné, rapporte à celle-ci (la Lauréate), un chèque de 15.000 euros, et lui permettra, avec le système de tutorat, de développer son projet afin que d’ici un an, elle puisse le mettre au service des jeunes filles qui veulent s’alphabétiser. La Présidente de France Médias Monde a, par ailleurs, ajouté avoir abordé avec le Chef de l’Etat, d’autres sujets, notamment ceux relatifs à la diffusion prochaine sur RFI, de certaines tranches de programmes en ‘’Mandenkan’’, en plus du français, sur des émetteurs de la Radio mondiale et de ses partenaires ; la Convention avec la HACA ainsi que la TNT et ses enjeux économiques pour l’Afrique.

Pour terminer, Mme Marie- Christine SARAGOSSE a dit sa joie d’être à Abidjan et surtout de rencontrer le Président de la République. Notons que le Ministre de la Poste, de la Communication et de l’Economie Numérique, M. Bruno Nabagné KONE, Porte- Parole du Gouvernement, et des Membres du Cabinet présidentiel, ont pris part à la rencontre.

