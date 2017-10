Edwige FIENDE

Les mouvements de soutien à Guillaume Soro ont exigé jeudi, « la libération immédiate » de Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », chef de protocole du président de l’Assemblée nationale, arrêté lundi à Abidjan, évoquant « une dérive politico-judiciaire », dans une note.

« Nous mouvements de soutien à (M.) Soro, appelons à la libération immédiate de M. Soul To Soul », indique une déclaration signée du porte-parole, Wilfried Kouia.

Ces associations au nombre de 20, ont marqué leur « inquiétude face à cette dérive politico-judiciaire qui vient détruire tous les efforts consentis par les Ivoiriens pour aboutir à la stabilité sociale », dans le document publié sur le site internet du président de l’Assemblée nationale.

Soul To Soul a été arrêté lundi pour « complot contre l’Etat », après la découverte en mai d’une cache d’armes « de plus de six tonnes » dans sa résidence à Bouaké (centre), lors d’une mutinerie.

Mercredi, M. Kamaraté a assuré être en prison « à cause des armes’’ qui ont permis au chef de l’Etat Alassane d’accéder au pouvoir, se disant « victime » de lui-même pour avoir accepté « de céder (sa) maison pour que les militaires s’en servent comme base logistique pour leurs opérations » pendant la crise postélectorale, dans une lettre.

Le même jour, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné a assuré qu’ »il n’y a pas de guerre ouverte » entre M.Ouattara et M. Soro, ajoutant que l’affaire Soul to Soul, appelant à laisser « la Justice faire son travail ».

