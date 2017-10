Liberia: George Weah affrontera le vice-président sortant Joseph Boakai au second tour

Selon la tendance des 20 % de votes dépouillés, l’ex-buteur du Paris-Saint-Germain devrait affronter le vice-président sortant, Joseph Boakai, au second tour.

Par Christophe Châtelot (Monrovia, envoyé spécial)

Passé le temps de la ferveur d’une campagne électorale pacifique mais animée pour la présidentielle et les législatives, le Liberia traverse une période de langueur mâtinée d’angoisse depuis la fermeture des bureaux de vote, mardi 10 octobre au soir, dans l’attente de la publication des résultats du scrutin.

Quarante-huit heures après le vote, la NEC a enfin communiqué, jeudi soir, ses premiers résultats partiels portant sur environ 20 % des bureaux de vote et des électeurs inscrits. Il ressort que l’ancienne star du football, George Weah devance le candidat du pouvoir, Joseph Boakai, vice-président sortant dans l’administration d’Ellen Johnson Sirleaf, qui ne se représentait pas à l’issue de ses deux mandats.

Pour certains supporters de George Weah réunis nuitamment dans la cour du siège de son parti, le Congrès pour le changement démocratique (CDC), il n’en faut pas plus pour tirer des conclusions pourtant prématurées. « Mister George est notre nouveau président, un second tour n’est pas à notre agenda ! », explique Prince Bestman, lecteur en droit pénal à l’université de Monrovia.

Quelques heures avant l’annonce de ces premiers résultats, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine qui dirigeait la mission d’observation du Centre Carter, s’était inquiétée de cet état d’esprit. « Certains, y compris parmi les dirigeants du CDC, sont convaincus de gagner au premier tour, ce qui paraît improbable avec vingt candidats. Nous lui avons demandé d’appeler ses partisans au calme et de maîtriser leurs réactions. Il s’y est engagé », nous disait-elle.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/10/13/la-legende-du-football-george-weah-en-tete-du-premier-tour-de-la-presidentielle-au-liberia_5200140_3212.html#btHGfq64PzcyZtT7.99

Commentaires Facebook

Commentaires