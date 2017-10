Côte-d’Ivoire: Le Général française Dénis Mistral en visite au 1er Bataillon Pilote Projetable

Le Général de Brigade Dénis Mistral a pris le commandement des Eléments Français du Sénégal en août 2017, en remplacement du Général Facon.

Coopération militaire: Le Général Dénis Mistral en visite au 1er Bataillon Pilote Projetable

Le général de brigade Dénis Mistral, Commandant les éléments Français du Sénégal, a effectué une visite de travail au 1er Bataillon Pilote Projetable (Bpp) d’Anonkoua Kouté (AK Camp), à Abidjan-Abobo, le 12 octobre 2017.

L’officier général qui avait à ses côtés les colonels Xavier Lafargue, Attaché de Défense de France près la République de Côte d’Ivoire et Allah Joseph, Chef du Bureau Opération et Instruction de l’Etat-major des Forces armées de Côte d’Ivoire (Faci) et la délégation a été reçu par le Lieutenant-colonel Koffi Célestin, Chef de corps dudit bataillon, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs.

Accueilli à son arrivée au 1er Bpp par le Lieutenant-colonel Célestin Koffi, le Général Dénis Mistral a eu droit aux honneurs militaires rendus par deux sections aux ordres du capitaine Kouamé Célestin, chef de la cellule Renseignement du bataillon.

Dans son allocution de bienvenue, le Lieutenant-colonel Koffi Célestin a dit toute sa joie et l’honneur qui est faite à son unité, par l’officier général français dont la visite est la toute première depuis la création de cette unité d’élite.

Au cours du point de situation qui a suivi, le Commandant 1er Bpp a fait une synthèse de la formation suivie par la troupe placée sous ses ordres et du niveau opérationnel atteint à ce jour. Un exposé qui aura permis aux visiteurs du jour, de s’imprégner du niveau d’évolution actuelle de l’unité dans le cadre de sa montée en puissance, même si pour le colonel Koffi Celestin, beaucoup reste encore à faire notamment au niveau des moyens d’entrainement, des équipements et de réhabilitation des infrastructures de regroupements.

A l’issue du point de situation, la délégation a pu voir, la section de protection en instruction sur la Maitrise Opérationnelle des Armes Légères (MOAL). En réponse, le général Mistral a remercié le Commandant 1er Bpp pour cette visite qu’il a placée sous le sceau de la coopération. « Vous êtes la vitrine des Forces armées de Côte d’Ivoire dans toute la sous région. Ce que vous ferez en opération extérieure, sera suivi avec beaucoup d’intérêt », a indiqué le commandant des éléments Français du Sénégal qui a par la suite conseillé «un double investissement et beaucoup de patience quant à la mise en place du personnel et l’équipement d’une telle unité ».

Pour rappel, le Général de Brigade Dénis Mistral a pris le commandement des Eléments Français du Sénégal en août 2017, en remplacement du Général Facon. Il était anciennement Chef de corps du 4ème Régiment Etranger (RE, Castelnaudray, Aude). Composé de 350 militaires (interarmées), les Eléments Français du Sénégal soutiennent les unités de l’opération Barkhane et mènent des actions de coopération opérationnelle régionale (instruction et entrainements) avec les 15 pays de la Cedeao et de la Mauritanie.

Alain Zama

Correspondant Communal

