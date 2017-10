Crash d’un avion en Côte-d’Ivoire: Les autorités annoncent l’ouverture d’une « enquête technique »

Un avion de transport affrété par l’armée française s’est abimé samedi en bord de mer près de l’aéroport d’Abidjan, tuant quatre Moldaves et blessant quatre Français et deux Moldaves à bord, selon un responsable des sapeurs pompiers ivoiriens.

Les autorités ivoiriennes ont annoncé samedi soir, l’ouverture d’une « enquête technique », après le crash d’un avion ayant fait quatre morts et six blessés, un peu plus tôt dans la journée.

« La phase de recherche et de sauvetage étant terminée, nous allons ouvrir une enquête technique », a affirmé le directeur général de l’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC), Silué Sinaly, sur la télévision nationale.

« Cette enquête est purement technique parce qu’elle permettra d’élucider les causes et les circonstances de l’accident », a-t-il précisé.

Samedi matin un avion civil affrété par l’armée française en Côte d’Ivoire, avec à son bord 10 personnes, dont « six membres d’équipage et trois civils » de nationalité française et moldave a raté son atterrissage avant de se crasher en bordure de mer, dans la commune sud abidjanaise de Port-Bouët.

« A 08h20 (GMT et locale) l’avion a reçu l’autorisation d’atterrir de la tour de contrôle, avant de disparaître des radars à 08h24 », a indiqué le directeur de l’ANAC.

Quatre personnes de nationalité moldave ont été tuées et six autres blessées, dont quatre français, dans le crash samedi matin d’un avion civil affrété par l’armée française en Côte d’Ivoire, en bordure de mer dans la commune abidjanaise de Port-bouët, selon un bilan du Groupement des sapeurs pompiers-militaires (GSPM).

Dix personnes étaient à bord de cet avion, selon les secours qui précisent que deux blessés sont de nationalité moldave. Les blessés ont été acheminés à la base de l’armée française, à Port-bouët (au sud d’Abidjan).

Les circonstances et les causes de crash restent pour le moment inconnues.

