Purification de la mémoire des FN en Côte-d’Ivoire, ni chantage ni emprisonnement :Le bureau de l’Amicale présenté

L’Amicale des forces nouvelles (AFN) a présenté ses premiers responsables au grand public ce samedi 14 octobre 2017 à l’hôtel Belle Côte. Une occasion mise à profit pour se prononcer sur l’actualité en Côte d’Ivoire marquée par l’arrestation de Souleymane Kamaraté Koné dit Soûl To Soûl, directeur du protocole de Guillaume Soro, et par ailleurs, membre de l’AFN.

Les invités ont eu droit à une projection des images de Soûl To Soûl avec en commentaire le courrier que celui-ci a écrit le lendemain de son incarcération à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca), et en fond sonore la mythique chanson « ASSI bolinga » du groupe sud-africain Savuka en duo avec Jonhy Clegg.

« Soul To Soul , l’Amicale des forces nouvelles ne t’abandonnera jamais.. L’Amicale ne t’oublierai jamais », a dit Sekongo Félicien, secrétaire général de l’Amicale des Forces Nouvelles. Il n’a pas fait plus comme hommage et soutien à celui qui a été récemment présenté dans un communiqué de l’Amicale comme un « éminent membre », puisque le sens et le but de la cérémonie du jour étaient de présenter officiellement cette amicale, ses responsables, ses membres et ses objectifs.

Parmi les objectifs « le combat pour une réconciliation vraie », parce que ce n’est pas encore achevé, a justifié Sekongo. Une réconciliation qui doit, poursuit-il, commencer au sein des forces nouvelles elles-mêmes. « Il faut procéder a la purification de la mémoire des forces nouvelles ».

« Pardon », a été le maitre-mot du discours du SG de l’AFN. Il a appelé les uns et les autres au pardon. « Pardon, a-t-il dit, à toute la Côte d’Ivoire pour nos offenses.. Notre vision n’est pas encore accomplie parce qu’il existe encore des Ivoiriens en exil, en prison ».

C’est cette disposition d’esprit qui est, à en croire Félicien Sekongo, à la base de la création de l’Amicale de forces nouvelles. « Ni le chantage, ni le spectre de l’emprisonnement ne nous détournera de notre objectif ».

Le bureau de l’Alliance dirigé par un secrétaire général, Sekongo Félicien qui est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, comprend 14 cellules spécialisées dont les plus illustres, la cellule santé et affaire sociale dirigée par le Docteur Samira, conseillère de Guillaume Soro et la cellule Bonne gouvernance qui échoit à Meité Sindou, l’ex-secrétaire d’État au renforcement des capacités, récemment remercié par Alassane Ouattara. Et un commissariat aux comptes.

