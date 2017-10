Côte-d’Ivoire: «Calme et sérénité» pour Soro à Saint Pétersbourg avec Vladimir Poutine

Son avion a atterri à 22h 41, heure locale, à l’aéroport international Pulkovo de Saint Pétersbourg, en provenance de Paris. Il faisait 7 degrés Celsius, le ciel était clair, le vent doux et le sourire qui illuminait son visage disait la joie qu’il avait de retrouver ses collaborateurs et ses collègues députés au pays du tsar Pierre Le Grand. Guillaume Kigbafori Soro, l’homme façonné par toutes les adversités, est arrivé ce vendredi 13 octobre 2017 en Russie pour participer à la 137ème session de l’Union Interparlementaire.

En tant que vice-président de l’ensemble des parlements francophone, il ne pouvait manquer ce raout parlementaire mondial. Quand je suis allé le chercher à la sortie de la passerelle extensible de son avion, il était tout sourire. Lui, heureux de me revoir et moi, ravi de retrouver mon Patron après plusieurs longues semaines sans nous voir. Sur le chemin du salon d’honneur, il me demande les nouvelles d’Abidjan. Je l’abreuve d’informations et des rumeurs de toutes sortes qui assaillent la ville d’Abidjan depuis son départ. Il part dans un franc éclat de rire et me demande : «vraiment ? à ce point ? ». Avec moi, se trouve le Chargé d’affaires Ahoussi Severin, qui assure l’intérim à la tête de la représentation diplomatique, en attendant la nomination d’un nouvel ambassadeur de Côte d’Ivoire en Russie. Dans le véhicule qui nous conduit au salon d’honneur, la situation générale de la Côte d’Ivoire est le sujet de notre entretien. Je l’informe des derniers développements intervenus sur la scène politique en son absence et lui souffle quelques confidences. Pas un moment, il ne semble accablé, affligé. Exceptionnellement zen, il demande les nouvelles de tout le monde, se renseigne sur tel projet en cours et réclame un debrief précis sur les rencontres prévues lors de son séjour russe. Au salon d’honneur, les policiers se mettent au garde-à-vous quand il descend du véhicule et les ivoiriens présents applaudissent à tout rompre. Exceptionnellement, la Police les a laissés accéder au salon VIP pour accueillir leur PAN. Le député d’Anyama Issiaka Ouattara et M. Alain Addra, le directeur des services législatifs (DSL) de l’Assemblée nationale sont en tête de la haie d’accueil et sont les premiers à serrer la main du chef du parlement ivoirien.

Au salon d’honneur, sous les flashes des photographes, il s’installe et s’entretient avec le député Ouattara, le DSL et le chargé d’affaires pour « recevoir les nouvelles et donner les siennes ». Après quinze minutes d’entretien au cours desquels le chargé d’affaires et le DSL lui ont fait une présentation détaillée des différentes étapes de son séjour, la délégation quitte Pulkovo pour le centre-ville situé à 17 kilomètres, où nous avons pris nos quartiers. Durant ce trajet, Guillaume Kigbafori Soro, que les étudiants ivoiriens de Saint Petersbourg acclamaient sous le nom de « Vladimir Poutine » a observé le calme et la tranquillité qui règnent dans cette ville ultra sécurisée qui s’appela successivement Saint Petersbourg, Petrograd, Leningrad puis à nouveau Saint Petersbourg. Il a noté que les grandes œuvres, comme cette magnifique ville bâtie sur des terrains gagnées sur la mer, nécessitent du temps, de la patience et une dose énorme de volonté.

TOURE Moussa,

A Saint Petersbourg

