Affaire Soul to Soul en Côte-d’Ivoire: Les jeunes du parti de Ouattara demande aux proches de Soro de « cesser de provoquer »

Edwige FIENDE

La jeunesse du Rassemblement des républicains (RDR, parti du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara) a demandé dimanche à Abidjan aux proches de Guillaume Soro de « cesser de provoquer » le parti, dénonçant des « propos désobligeants », après l’arrestation de Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul, le chef de protocole du président de l’Assemblée nationale.

« La décision que nous avons prise c’est d’inviter (M.) Soro à interpeller ceux qui prennent la parole en son nom et avec son image à cesser de provoquer le RDR (et) tenir des propos désobligeants envers le président Ouattara et le parti », a affirmé le président du Rassemblement des jeunes républicains (RJR), Dah Sansan, après une assemblée générale.

Soul To Soul a été arrêté lundi pour « complot contre l’Etat », après la découverte en mai d’une cache d’armes « de plus de six tonnes » dans sa résidence à Bouaké (centre), lors d’une mutinerie.

Dans différentes déclarations, des mouvements de soutien et cadres proches du président de l’Assemblée nationale ont évoqué « une guerre entre le clan Ouattara et Soro » et « une dérive politico-judiciaire » pour « affaiblir » Guillaume Soro, après l’interpellation de Soul To Soul

L’affaire « n’a rien de politique » et « il n’y a pas encore d’ennemis donc il ne peut pas avoir de guerre » au sein du RDR, a assuré M.Sansan, ajoutant que M. Soro et la nouvelle secrétaire générale du parti Kandia Camara « se sont parlés ».

Pour lui « les défis imposent une cohésion au sein » du RDR et Guillaume Soro est « toujours cadre du parti », appelant « chacun à poser des actes pour consolider les acquis » de la formation politique.

Dans le ccommuniqué final de la réunion, les jeunes du RDR se sont dits « convaincus que le droit sera dit et les responsabilités seront situées » dans cette affaire de cache d’armes.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

