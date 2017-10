En colère contre le nouveau prix du Cacao en Côte-d’Ivoire des planteurs menacent de lancer des mouvements de grève

Face à la grande colère des producteurs réunis à Divo, Koné Moussa (Pdt du Synap-CI) : « Restez à l’écoute des mots d’ordre »

Le Syndicat national agricole pour le progrès en Côte d’Ivoire (Synap-CI) de Koné Moussa a initié, samedi 14 octobre 2017, une grande rencontre à Divo. Chefs traditionnels, religieux et de communautés, délégués du Synap-CI venus de toutes les zones cacaoyères, acteurs de la filière café-cacao…ont répondu massivement à cette réunion.

Après qu’il a expliqué les motivations de ces échanges, Koné Moussa a donné la parole à la salle. Qui, comme dans un élan concerté, a dénoncé, avec force, le prix du Kg du cacao fixé pour cette campagne principale à 700 F Cfa. En réaction, le leader du Synap-CI a appelé le gouvernement à revoir ce prix, menaçant de lancer des mouvements de grève s’il n’était pas écouté. « Il faut qu’on nous explique ce qui ne va pas étant donné que tous les pays qui nous entourent, ont un meilleur prix du Kg de cacao pendant cette campagne. Nous demandons à l’Etat de revoir le prix de 700 F Cfa/par Kg bord champ. Nous souhaitons que cela se règle par la négociation. C’est pourquoi nous disons à notre base, à l’ensemble de producteurs, de rester à l’écoute des mots d’ordre que nous allons lancer », a déclaré Koné Moussa. « Si l’Etat ne nous écoute pas, nous allons lui faire savoir notre mécontentement par des grèves éclatées dans toutes les zones de production du cacao », a-t-il répondu à la presse qui lui demandait des clarifications.

Koné Moussa a auparavant fait la genèse de la grève qu’il a lancée début 2017. Il a expliqué être venu faire cette réunion dans la capitale du Lôh-Djiboua parce que « 80 % de ceux qui ont répondu à la manifestation du Synap-CI et qui ont été gazés, blessés et interpellés, en février 2017, à Abidjan, venaient de Divo ». Selon lui, le Tribunal du commerce devant lequel le Synap-CI a porté plainte contre l’Etat de Côte d’Ivoire et le Conseil café-cacao (Ccc) a estimé que c’est le Tribunal de première instance d’Abidjan qui est compétent pour juger l’affaire. Pour lui, l’affaire n’est pas close.

« Tant qu’on ne remet pas la gestion de la filière café-cacao aux producteurs, nos problèmes ne trouveront pas de solution…J’ai dit au nouveau Dg du Ccc d’associer les producteurs aux prises de décision. Que ceux qui pensent qu’ils peuvent nous effrayer se détrompent », a-t-il martelé sous le regard approbateur du Président du conseil d’administration (Pca) de la société Coopérative Djiboua (Coopadji Scoops), Zidago Zehouri Jean. « Aujourd’hui, les coopératives sont en train de disparaître », a regretté M. Koné.

Pour le président du Syndicat national des producteurs individuels de café et de cacao en Côte d’Ivoire (Snapricc-CI), Douka Christophe, « Koné Moussa est courageux, il faut le soutenir ». « Le Synap-CI et son président sont gentils. Nous au Snapricc-CI, on se bat pour que le prix du Kg de cacao soit à 1000 F Cfa. Nous avons été trop infantilisés par le Ccc qui devrait même pas exister parce que nous sommes dans une économie libérale. La filière n’est pas libéralisée. Elle est nationalisée. Nous, on dit plus de Ccc et nous allons nous battre pour cela », a martelé Douka Christophe.

