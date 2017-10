Accra: Signature d’un Accord de partenariat stratégique entre la Côte-d’Ivoire et le Ghana

Communiqué

ACCRA – Le Chef de l’Etat ivoirien et son homologue ghanéen ont procédé à la signature d’un Accord de Partenariat Stratégique entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Dans le cadre de la Visite d’Amitié et de Travail qu’il effectue au Ghana, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, et son homologue ghanéen, S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, ont procédé, ce mardi 17 octobre 2017, au Palais de la Présidence de la République du Ghana, à la signature d’un Accord de Partenariat Stratégique (APS) entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Cet Accord, dont l’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne, porte sur les domaines de la Défense et de la Sécurité, de l’Economie du Cacao, de l’Anacarde et autres produits stratégiques, de la Coopération maritime, des Mines, de l’Energie et de l’Environnement, du Transport et des Politiques économiques.

Les deux pays ont, en outre, procédé à la signature de trois Mémorandums d’entente portant respectivement sur la coopération dans le domaine industriel, sur l’éradication de la pollution issue des activités illicites d’orpaillage dans le bassin versant des fleuves Bia et Tanoé en partage par les deux Etats et sur la coopération dans les domaines de la géologie et des ressources minières.

Au terme de la cérémonie de signature, le Président du Ghana s’est félicité de ‘’la nouvelle direction prise par la coopération ivoiro-ghanéenne, faite d’amitié forte et de collaboration étroite pour la construction et le développement respectif des deux pays’’.

Le Président Alassane OUATRARA s’est, pour sa part, réjoui de la signature de l’Accord de Partenariat Stratégique qui couvre tous les domaines essentiels pour le développement des deux pays.

Il a réaffirmé sa volonté politique et celle de son ‘’frère’’, le Président Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, de mettre en œuvre cet Accord afin de booster le développement du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Le Chef de l’Etat a ensuite rendu un vibrant hommage à son homologue ghanéen pour sa contribution à la sortie de crise en Côte d’Ivoire lorsqu’il était Ministre des Affaires Etrangères ainsi que pour son engagement en faveur de la démocratie.

Il a émis le vœu que les politiques économiques et les réformes entreprises par le Président AKUFO-ADDO permettent au Ghana de retrouver son poids économique au sein de la CEDEAO et de l’Union Africaine.

Notons que dans la soirée du lundi 16 octobre 2017, le Président de la République du Ghana a offert un dîner officiel en l’honneur du Président Alassane OUATTARA au cours duquel il a l’a élevé à la dignité de Compagnon de l’Ordre de l’Etoile du Ghana, la plus haute distinction du pays.

