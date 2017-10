Presse en Côte-d’Ivoire: Guillaume Gbato (Sg du Synappci) de retour de Bruxelles évoque les opportunités et défis

Le Secrétaire Général du Syndicat National des Professionnels de la Presse de Côte d’Ivoire (SYNAPPCI), Guillaume GBATO a regagné Abidjan aujourd’hui, après un séjour de cinq jour à Bruxelles, où il participait à l’assemblée générale de UNI-MEI Europe, l’union des syndicats européens des médias, des arts et du spectacle. Il a également participé à la réunion du Comité Exécutif mondial de UNI-MEI, l’union mondiale des syndicats des médias des arts et du spectacle, dont il est membre. Au cours de ces deux rencontres de haut niveau le camarade GBATO a eu des discussions sur les défis auxquels l’industrie des médias, des arts et du spectacle fait face aujourd’hui dans différentes régions du monde et les réponses que le mouvement syndical international tente d’y apporter.

Au cours de la réunion du Comité Exécutif mondial de UNI-MEI, le Secrétaire Général du SYNAPPCI a fait un rapport sur la campagne de syndicalisation que le syndicat conduit depuis quelques mois dans les radios de proximité de Côte d’Ivoire en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels de ce secteur.

Lors d’un panel sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de la Convention 2005 de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Guillaume Gbato a sollicité l’appui de ses partenaires dans le cadre des discussions en cours sur les nouvelles lois sur la presse et la communication audiovisuelle, dans l’optique d’un renforcement de la liberté de la presse, de l’autonomie et l’indépendance des médias, notamment ceux du service public.

Durant son séjour en Belgique, le camarade a eu plusieurs séances de travail, notamment avec des responsables de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) et de la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse ci-joint. Les demandes d’interviews sont reçues au : 78 17 17 97 / 05 10 18 29 / synappci@gmail.com

Le Secrétariat national à l’information et à la communication

