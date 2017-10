Lu pour vous sur la page facebook du célèbre journaliste radio-télé Claudy Siar.

Il est temps que les états d’Afrique cessent de fêter les « indépendances ».

Il n’y a rien à célébrer mais tant à dénoncer.

La colonisation est un crime contre l’humanité.

L’union est ailleurs. La bonne gouvernance et le respect des populations sont les ciments d’une nation

D’origine guadeloupéenne, Claudy Siar est né dans le 11e arrondissement de Paris le 2 novembre 1969[réf. nécessaire], est un chef d’entreprise, chanteur, animateur de radio et de télévision français. Producteur de Couleurs tropicales sur RFI, il est le fondateur et le copropriétaire de la radio Tropiques FM, animateur-producteur d’Africastar et du Claudy Show (RTT Productions). Il présente également The Voice Afrique francophone diffusé sur Voxafrica. Vice-président du CREFOM (Conseil représentatif des Français d’outre-mer), il est délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer entre le 29 mars 2011 et le 27 juillet 2012.

