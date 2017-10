La doyenne de l’Ufr Odontostomatologie en Côte-d’Ivoire parle de son ambition manquée «je voulais être journaliste mais…»

Par Connectionivoirienne

«Je voulais être journaliste mais…»

Pr. Gnagne Koffi Yolande était la marraine du lancement d’un nouveau site d’information abidjanais, afriqueverite.net, projet porté par de jeunes ivoiriens. La doyenne de l’Unité de formation et de recherche (Ufr) d’odontostomatologie (spécialistes des dents) a expliqué pourquoi elle a accepté ce parrainage quand bien même la presse ne soit pas son milieu professionnel.

S’adressant à la presse Pr. Gnagne Yolande a déclaré : « Nous sommes venus, curieux de voir ce que ce site pourrait apporter de différent comparativement aux autres. Nous sommes prêts à accompagner son fondateur et lui demandons de tout faire pour que des informations vraies soient véhiculées sur ce site. Des informations qui puissent garantir l’avancement du pays, servir la paix et l’émergence ». Puis de répondre à une autre question en ces termes : « Je suis du milieu scientifique et vous me demandez pourquoi je me retrouve dans le milieu de la presse. Je vous dirai que cela m’emmène quelques années en arrière. Quand j’étais en 3e, j’avais pour ambition de devenir journaliste. Et il a fallu une crise dentaire pour que je change d’orientation. Donc j’ai toujours le cœur au journalisme et je suis portée sur l’information et tout ce qui est communication. Et en tant qu’enseignante vous voyez que je ne suis pas loin de la communication parce que, enseigner c’est communiquer, donner l’information vraie aux étudiants. Je ne suis donc pas loin de ma passion. »

Les fondateurs du site ont profité de la cérémonie pour la distinguer en qualité de personnalité soutenant le monde des médias. Elle a reçu un diplôme d’honneur à cet effet de même que d’autres personnalités dont Adou Alesia, un promoteur immobilier, Diarrassouba Maférima, Dg des palaces de Cocody qui a en charge la gestion des hôtels à participation publique.

Le site est opérationnel depuis le weekend dernier.

