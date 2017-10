Des individus saccagent quatre collèges privés à Korhogo dans le nord de la Côte-d’Ivoire

Joseph KONE

Des individus non identifiés ont saccagé jeudi quatre collèges privés à Korhogo (Nord ivoirien) et incendié des table-bancs et dossiers scolaires, ont rapporté des témoins à ALERTE-INFO.

Ces « individus se sont rendus dans la matinée dans les établissements du groupe Bethléem et saccagé les bureaux et salles de classe, avant d’incendier les table-bancs et dossiers », selon ces témoins sans préciser la raison.

Après « des rumeurs », faisant état d' »une éventuelle attaque, les cours ont été suspendus, ce qui a limité les dégâts », a confié un cadre du groupe.

Un proche du fondateur des écoles Bethléem évoque pour sa part « un antécédent avec la chefferie qui pourrait motiver l’incident ».

Ce sont plus de 4.000 enfants qui « seront privés des cours et auront du mal à retrouver leurs dossiers scolaires », a-t-il déploré.

JKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

