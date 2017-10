Stanislas GNAKOURI

La Commission nationale des droits de l’homme en Côte d’Ivoire (CNDHCI), a appelé le gouvernement à « ouvrir des enquêtes », après des troubles à Gagnoa (Ouest) et Korhogo (Nord), dans une note dont ALERTE INFO a reçu copie vendredi.

« La CNDHCI invite le gouvernement à ouvrir des enquêtes afin de situer toutes les responsabilités » sur de « tels évènements et sanctionner les auteurs », indique le texte signé de la présidente de la CNDHCI, Namizata Sangaré.

L’organisation a « condamné » les atteintes aux droits de l’homme consécutives à ces agissements et appelé le gouvernement à « prendre ses responsabilités ».

Le 13 octobre, un groupe d’individus a saccagé et pillé, le commissariat du 2e arrondissement de Gagnoa, à l’issue d’une manifestation des conducteurs de taxis pour « protester contre l’arrestation » d’un des leurs, par la police.

A Korhogo, des individus non identifiés ont saccagé jeudi quatre collèges privés et incendié des table-bancs et dossiers scolaires.

« Ces manifestations ont en commun leur extrême violence et la défiance totale à l’autorité de l’Etat », a déploré la CNDHCI.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires