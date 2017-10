Un guide de procédures recommandé pour le contrôle des sociétés d’Etat en Côte-d’Ivoire

Les directeurs généraux et les membres des conseils d’administration ont recommandé vendredi à Yamoussoukro, la mise à disposition d’un recueil regroupant les textes et manuels de procédures en matière de contrôle des sociétés d’Etats et sociétés à participation financière publique.

Réunis depuis jeudi dans la capitale politique ivoirienne, dans le cadre d’un séminaire sur « La Cour des comptes et le contrôle des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique », les participants ont, au terme de leurs travaux, suggéré l’assistance de proximité de la direction générale du Patrimoine de l’Etat dans l’élaboration du budget des entreprises publiques.

AIP

