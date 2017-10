CÃ´te dâ€™Ivoire: 3 proches de Soro, dont Affoussy Bamba et Sekongo Â«Â mis sous surveillanceÂ Â» et Â«Â interdits de sortieÂ Â»

Leurs passeports leur ont été retirés selon les informations. Ils sont interdits de sortie du territoire ivoirien.

Edwige FIENDE

Trois proches du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro dont l’ancienne ministre de la Communication, Affoussiata Bamba-Lamine, porte-parole de l’ex-rébellion des Forces nouvelles (FN), ont été « mis sous surveillance par la Direction de la surveillance du territoire (DST) », a appris samedi ALERTE INFO auprès de leur entourage

Il s’agit de Mme Bamba-Lamine, Moussa Touré, chef du service communication de M. Soro et du porte-parole d’une amicale regroupant des anciens responsables de l’ex-FN, Félicien Sekongo.

Cette surveillance intervient à la veille du retour de M.Soro à Abidjan, après neuf semaines de « vacances parlementaires ».

Annoncé Samedi, Guillaume Soro rentrera dimanche en raison de « deux séances de travail » à Paris, a indiqué M.Touré à ALERTE INFO.

Le 09 septembre, Souleymane Kamaraté dit « Soul To Soul », le directeur du protocole du président de l’Assemblée nationale, a été arrêté, après la découverte en mai d’une cache d’armes de « plus de six tonnes » dans sa résidence, lors d’une mutinerie à Bouaké (Centre ivoirien).

Alerte info/Connectionivoirienne.net

