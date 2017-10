Conflit foncier à Guiglo en Côte d’Ivoire: Le calme de retour après les tirs du vendredi

Après les vives tensions du vendredi 20 octobre, le calme est revenu à Guiglo, indiquent des habitants joints par téléphone, ce samedi 21 octobre 2017. « Je suis actuellement dans mon maquis (buvette). Nous avons repris nos activités. Hier (vendredi : Ndlr), nous avons été obligés de rester enfermés toute la journée. Aujourd’hui, la ville a repris son ambiance habituelle », a indiqué dame Marceline Guéi, tenancière d’un restaurant au centre-ville.

Selon un autre témoin, résidant au quartier ‘’Déguerpis’’, ce samedi 21 octobre, boutiques, magasins et buvettes ont rouvert. Les transporteurs ont également repris le travail. « Je pense que nos autorités ont joué franc-jeu pour ramener le calme et emmener les manifestants à la raison », a-t-il fait savoir avant de saluer le professionnalisme avec lequel les forces de l’ordre ont fait montre pour disperser les manifestants, hier.

Poursuivant, il a souhaité l’implication des autorités pour la résolution définitive de ce problème. « Nous pensons que les autorités vont prendre le problème au sérieux et trouver une solution définitive avant qu’il ne dégénère », a-t-il plaidé.

Rappelons que le vendredi 20 octobre, la ville de Guiglo à l’ouest était paralysée par des jeunes autochtones Wê qui, selon nos sources, exprimaient leur colère après une attaque qui a fait six blessés au sein de l’Alliance des jeunes Wê dans le campement de Canaan (ex-Salamkro) dans la forêt classée de Goin-Débé.

Notons qu’un conflit oppose les communautés Baoulé et Wê depuis deux mois dans la forêt classée de Goin-Débé. On dénombre deux morts et une vingtaine de blessés et près de 2000 déplacés.

Tigane Jean Bavane

Tigane.jean@fratmat.info

Fraternité Matin

