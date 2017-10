En Côte-d’Ivoire les consommateurs de cannabis et d’héroïne, en tête des patients de l’hôpital psychiatrique de Yamoussoukro

A l’hôpital des soins psychiatriques Saint Vincent de Paul de Yamoussoukro (Centre ivoirien, capitale politique), les consommateurs de cannabis et d’héroïne sont de loin en tête des patients accueillis.

La drogue demeure en général la cause dominante des troubles mentaux que traite cet hôpital, tenu par la mission catholique « Frères de la charité ».

Le centre a reçu ses premiers patients en 2003. Et ces derniers proviennent de toute la Côte d’Ivoire, mais aussi de la sous-région.

Selon le directeur, le Rwandais Feli Ngendahimana, 63% des patients en consultations externes et 42% des hospitalisés, sont des victimes de drogues.

L

es statistiques montrent que le cannabis et l’héroïne cumulent environ 74% de ces drogues, à la base de troubles mentaux des patients du centre.

Ces deux drogues constituent donc la cause principale d’afflux de patients au centre psychiatrique et la tendance n’est pas prête de ralentir avec la consommation croissante de ces substances, regrette le directeur.

Les troubles psychotiques qui en résultent se présentent généralement sous la forme de schizophrénie, de troubles psychotiques brefs, de paranoïa, d’autisme, de toxicomanie, cite t-il.

Les patients sont de toutes les tranches d’âge. Les jeunes de 25 à 39 ans demeurent toutefois en tête, avec 31% des cas, suivis de ceux de 20 à 24 qui constituent 28%.

A l’hôpital psychiatrique Saint Vincent de Paul, un accent particulier est mis sur l’amour du personnel pour ces patients, seul motif capable de garantir des soins de qualité et l’espoir d’une réhabilitation réussie.

Le principe de base qui guide l’action quotidienne est qu’ »on ne peut pas soigner un peuple qu’on aime pas ».

Les pensionnaires reçoivent différents types de traitement selon la spécificité de leur situation. Nombreux sont ceux qui parviennent à se rétablir et qu’il faut réinsérer dans le tissu social, un autre défi cher à cet hôpital.

Parfois, « le plus difficile c’est de combattre les clichés sociaux sur les personnes qui entrent ici », déplore le directeur. « La société doit pouvoir les encadrer pour éviter qu’elles retournent à ces habitudes néfastes », soutient-il.

Le processus de réhabilitation des patients inclut leur réinsertion après les soins, avec une activité qui peut leur permette de vivre à nouveau, de réintégrer la société.

Les résultats de l’hôpital en la matière sont nombreux et ont dépassé les frontières ivoiriennes. Des Maliens, Gambiens, Camerounais, Burkinabé entre autres ont déjà été reçus et soignés avant d’être réinstallés avec des activités pour s’épanouir convenablement, témoigne M. Ngendahimana.

Le directeur est formel, « la folie n’existe pas en tant que maladie. Ce sont les troubles mentaux qui dérangent le comportement et il faut y faire attention en évitant leurs causes récurrentes que sont les drogues ».

Mardi, une patiente ivoirienne a été réinstallée chez elle dans un village proche de Yamoussoukro, après ses soins. En présence de son fils et d’autres membres de sa famille, elle a reçu du centre, un réfrigérateur pour ouvrir un commerce de poisson.

Le cannabis et l’héroïne ne laissent pas en reste les enfants et les femmes. En 2016, 2% des cas avaient entre 10 et 14 ans. Pour le directeur de Saint Vincent de Paul, cela pose la question de l’éducation des enfants.

De janvier à juin 2017, 637 patients sur les 1. 375 du centre, sont des femmes. La majorité d’entre elles sont des victimes de drogues.

Les agents du centre sont aussi habitués à y recevoir beaucoup de personnes célibataires. Cette catégorie atteint 97% des patients en consultation.

Le centre déplore que la drogue continue d’y faire affluer des centaines de malades, posant avec plus d’acuité le problème de sa détention, sa vente et sa consommation dans le pays.

L’Etat ivoirien a décidé, il y a quelques semaines, de s’attaquer à ce phénomène en lançant une vaste opération de sécurisation qui a conduit à l’arrestation d’une dizaine de « grands trafiquants » et la saisie de « 900 Kg de drogue ».

JKO

