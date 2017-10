Côte d’Ivoire: Le PCA du Bnedt Jean Claude Kouassi appelle à ne pas boycotter le Bnetd « en faveur d’autres bureaux d’études »

Par Connectionivoirienne

Réalisation d’infrastructures en Côte d’Ivoire – Jean Claude Kouassi (Pca Bnetd) plaide:

‘’Ne boycottez pas le Bnetd qui a en son sein des cadres de haut niveau pour aller choisir d’autres bureaux d’étude’’. Ces propos ont été tenus par le ministre Jean Claude Kouassi, par ailleurs Pca du Bureau national d’étude et de développement (Bnetd) lors de la tribune des patrons de presse de Côte d’Ivoire (Gepci) qui recevait samedi à Sofitel Hôtel Ivoire, le directeur général du Bnetd, Kinampara Coulibaly. M. Kouassi s’adressait ainsi à ses homologues ministres et autres porteurs de projets de réalisation d’infrastructures en Côte d’Ivoire. Bien avant, il a décliné la responsabilité du Bnetd dans la dégradation des routes qui s’abiment aussitôt qu’elles sont livrées.

Il en veut pour référence le boulevard de France à Cocody, lequel dit-il, n’a pas bénéficié de l’expertise de la structure étatique.

Avant lui, le Dg Kinampara Coulibaly qui se prononçait sur le thème : « Plan stratégique Bnetd 3.0 : Quelle contribution à l’émergence de la Côte d’Ivoire ? », a donné quelques explications sur le problème des infrastructures, en particulier les routes dites ‘’biodégradables’’ dans le jargon ivoirien. ‘’Une infrastructure qui se dégrade, cela peut s’expliquer par plusieurs raisons. Il faut faire une analyse de situation de sa réalisation. S’agissait-il de travaux neufs, de travaux de renforcement lourd ou léger en attendant un budget conséquent ? C’est en fonction des travaux que l’infrastructure a une longue durée de vie ou ne l’a pas’’, a-t-il avancé.

Le Bnetd, ex-Direction de contrôle des grands travaux, selon l’historique faite par un ancien Dg présent à la cérémonie, a été créé en 1964 pour répondre aux besoins de la Côte d’Ivoire en matière de grands travaux. Sous la pression des institutions financières internationales, le Fmi et la Banque mondiale en particulier, il sera dissout au début des années 90 avant d’être rétabli plus tard après le décès d’Houphouët, par Henri Konan Bédié. Mais la libéralisation du secteur des grands travaux a brisé son monopole, plusieurs bureaux d’étude privés ont désormais pignon sur rue et mènent une rude concurrence au Bnetd même pour les projets de l’Etat.

