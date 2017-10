Conflit foncier du Goin-Débé en Côte-d’Ivoire – Ne pas se tromper d’analyse et de position !

Par Cnnectionivoirienne

Depuis la mi-septembre 2017, l’Ouest de la Côte d’Ivoire connait une escalade de la violence. Un conflit foncier oppose des communautés ivoiriennes et étrangères dans la forêt classée du Goin-Débé, dans la région du Cavally.

Tout a été écrit et dit sur cette nouvelle flambée de violence qui trouble la paix sociale dans cette partie du pays. Les causes sont connues, les responsabilités situées. Il ne reste plus que les solutions durables de l’Etat. Et c’est ici que tout coince car à la réalité, l’Etat semble impuissant et les tueries n’en finissent pas. Quatre morts sont à déplorer depuis vendredi dernier parce qu’au lieu et place d’une solution durable et équitable pour tous, les autorités ivoiriennes ont privilégié des solutions ponctuelles inefficaces.

En fait sur la base d’un accord négocié et écrit que les parties en conflit ont signé, l’Etat a autorisé la communauté baoulé à retourner dans les campements alors que le désarmement qui s’impose dans une telle situation n’a pas connu un début de réalisation. Les forces de l’ordre y sont déployées certes, mais leur action ne peut être efficace là où les belligérants n’ont pas encore fumé le calumet de la paix. Or c’est eux, les maîtres du terrain. C’est eux qui connaissent mieux le territoire et peuvent poser des embuscades où bon leur semble pour réveiller le conflit à tout moment.

Selon nos informations et nos lectures, les communautés sœurs que sont les baoulé d’une part et les Wê d’autre part se disputent une importante superficie de cacao en production, 9 mille hectares laissés par un intrigant exploitant burkinabé du nom de Salam Ouédraogo dans une forêt considérée comme classée depuis le début des années 70. Tout le monde le sait dans la région et l’Etat de Côte d’Ivoire le sait. Malgré tout le conflit perdure et la comptabilité macabre continue.

Aujourd’hui, on est passé d’un conflit économique à un conflit sociopolitique à cause d’une propagande malsaine faite de désinformation et de victimisation. Qui a intérêt à alimenter un conflit interethnique après ce que le pays a traversé ces dernières années, la région ouest en particulier ?

Depuis un certain temps, certaines personnes, des journalistes y compris, attise la haine tribale et veulent absolument créer un conflit Baoulé/Guéré dans une Côte d’Ivoire en quête d’unité où les peuples sont imbriqués les uns dans les autres. Il ne faut surtout pas se tromper d’analyse et de solution. Quand on a vu les effets dévastateurs d’une production cinématographique volontairement génocidaire comme « Côte d’Ivoire, poudrière identitaire » du belge Benoît Schauer, il faut se garder de jeter de l’huile sur le feu en attirant la couverture sur une communauté au détriment d’une autre.

Nous devons tous, au nom de l’unité nationale mettre la pression sur le gouvernement en vue d’une solution idoine qui impose la paix à tous. Il ne faut surtout pas faiblir et laisser perdurer le conflit qui pourrait contaminer les régions voisines qui souffrent elles aussi de la même pression sur les terres cultivables.

Est-ce que le Goin-Débé est une forêt classée ? Si oui, alors l’Etat prend la solution radicale d’expulser tout le monde, de relocaliser les populations non autochtones avec un accompagnement et de détruire toutes les plantations querellées. Si cette solution est douloureuse à appliquer, alors l’Etat prend la décision courageuse de déclasser cette forêt déjà en souffrance, procède à une redistribution équitable des plantations sur la base des accords existants y compris par la contrainte, désarme les belligérants et laisse un contingent des forces de l’ordre chargé d’observer le cessez-le-feu.

Sinon ce qui se passe actuellement dans cette partie du pays, au nom des intérêts mesquins et des alliances politiques, n’honore guère la Côte d’Ivoire. Il faut faire l’économie de cette guerre qui, somme toute, couvait depuis longtemps, mais que les autorités par négligence n’ont pas vu venir.

Non, il n’y a pas de conflit Baoulé-Guéré. Il y a une crise entre des frères ivoiriens qu’il faut éteindre au plus vite. Les uns et les autres doivent appeler à la retenue en mettant hors d’état de nuire tous les instigateurs dont M. Yao Koffi Prince formellement identifié comme le meneur et celui qui arme des belligérants.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

