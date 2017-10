Négoces de produits agricoles en Côte-d’Ivoire, SCINPA, un acteur de développement au cœur de l’Agneby Tiassa

Situé à 80 kilomètres d’Abidjan, Agboville, chef-lieu de région de l’Agnéby Tiassa, fait partie des vieilles entités administratives de la Côte d’Ivoire. Cette ville historique présente de fortes potentialités agricoles. On y trouve aussi bien des cultures de rentes (café, cacao) que des produits vivriers. Pour fédérer les actions des producteurs de cette région, la Société Coopérative Ivoirienne de Négoces de Produits Agricoles (SCINPA) y a vu le jour depuis le 15 mars 2003. Elle a pour activité principale la collecte et la vente des produits de ses membres. En 17 ans d’existence, cette coopérative s’est positionnée comme un véritable acteur du développement local de par sa structuration et son fonctionnement, devenant ainsi la fierté de toute la région.

Créée avec seulement 150 membres, la SCINPA compte aujourd’hui 3115 membres avec de nombreuses demandes d’adhésion en attente. D’ici à 2020, la coopérative s’attend à 5000 membres. La SCINPA est pilotée par un conseil d’administration de 7 membres accompagnés dans leur tache par une équipe de techniciens dynamiques et dévoués à la cause des producteurs. De façon régulière, l’équipe dirigeante de la coopérative participe à des ateliers de renforcement de capacités.

M. Moussa Sawadogo est le Président du Conseil d’Administration de la SCINPA depuis sa création. Entreprenant et très actif dans les milieux agricoles ivoiriens, celui qu’on appelle affectueusement Moussa Cacao a réussi à hisser la coopérative à des standards internationaux. Il ne manque aucune occasion pour porter la voix des producteurs et défendre leurs intérêts comme il l’a fait récemment à Washington , DC alors qu’il faisait partie de la délégation de la Première Dame Dominique Ouattara. Sous son impulsion, la SCINPA bénéficie aujourd’hui des certifications d’organisations internationales telles que UTZ , FAIRTRADE et Cocoa Practice.

Ces différentes distinctions ont permis la mise en ouvre de nombreux projets sociaux au bénéfice des populations du département d’Agboville comme la réhabilitation de 57 pompes hydrauliques, la construction de 4 écoles, la dotation d’églises en brasseurs et sonorisations ainsi que la construction d’une mosquée. Une caisse de solidarité a même été instaurée pour venir en aide aux membres de la coopérative en difficulté. LES JOURNÉES PAYSANNES sont aussi une activité majeure de la SCINPA. Organisées 4 fois dans l’année, ces journées sont meublées par des ateliers de sensibilisation des adhérents sur des questions liées au travail des enfants, la préservation de l’environnement et aussi au VIH SIDA, sont entrées dans les moeurs.

Le PCA de la coopérative, Moussa Sawadogo et toute son équipe, n’attendent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils travaillent encore sur de nombreux projets et non des moindres. La SCINPA participe en ce moment à un concours organisé par FAIRTRADE et dont les retombées seront considérables pour Agboville. Toutes les autorités administratives et politiques de la région sont engagées aux côtés de la SCINPA pour relever l’ensemble des défis identifiés par la coopérative ou aider à la concrétisation d’autres projets ambitieux de la structure. Il s’agit notamment de la construction d’un foyer de jeunes pour offrir aux habitations et particulièrement aux élèves de la localité un cadre de rencontre et d’échanges, l’extension du réseau de téléphone mobile et l’électrification des zones les plus reculées de la région de l’Agnéby Tiassa.

Il convient de noter que la Coopérative emploie une trentaine de personnes à plein temps, et indirectement de nombreuses autres.

Malick Sangaré.

.

Commentaires Facebook

Commentaires