Comprendre Dominique Ouattara et la lutte contre le travail des enfants (vidéo officielle)

Les pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel veulent parler d’une même voix face au phénomène du travail des enfants et à la question de l’autonomisation de la femme.

A l’occasion de la Conférence des Premières de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel qui se tient du 17 au 18 octobre 2017, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, des Épouses de chefs d’Etat de la sous-région et du Sahel, en plus de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire, ont décidé de mutualiser leurs efforts face à la problématique de la violence, de l’exploitation, de la traite et du travail des enfants. Il est également question, lors cette importante rencontre, de trouver une solution concertée en vue de l’autonomisation des femmes.

L’initiatrice de cette rencontre sous régionale, Madame Dominique Ouattara, a su grâce à son leadership, fédérer et mobiliser l’ensemble de ses sœurs de la sous-région et du Sahel pour ces nobles causes. Cliquez sur ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=0Vmu5XhF98c&feature=youtu.be

