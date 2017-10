Cote-d’Ivoire: Méambly obtient le soutien de Boni-Claverie pour ses propositions d’amnistie et d’indemnisation

Le Groupe parlementaire Agir pour le peuple de Méambly Tié Evariste Edouard a échangé, lundi 23 octobre 2017, à la Riviera, avec une délégation de l’Union républicaine pour la démocratie (Urd) de Danièle Boni-Claverie. La rencontre a duré de 15 h à 17 h, nous a rapporté, hier mardi, au téléphone, le Secrétaire général-adjoint (Sga) de l’Urd, Max Henri Diai. Selon notre source, M. Méambly est allé présenter à ses hôtes les deux propositions de loi portant amnistie et indemnisation des victimes des crises ivoiriennes initiées par son Groupe parlementaire. Il a en profité, a ajouté Max Henri Diai, pour les informer de toutes les rencontres qu’il a eues aussi bien en Côte d’Ivoire qu’en Europe pour la promotion de ces projets de loi. « On a été vraiment très ravis de voir que c’était un travail colossal et sérieux qui est fait. Méambly nous a donné le rapport de toutes les activités…Mme la présidente (Boni Claverie) a répondu qu’elle était très contente de ce rapport et qu’elle allait le lire et qu’ils allaient se revoir », a indiqué le Sga de l’Urd. « Méambly a parlé d’un colloque qu’il compte organiser à Yamoussoukro sur la paix. Il a dit qu’il sollicite Mme Boni Claverie, en tant que journaliste professionnelle, ancienne Directrice générale de la Rti et ex-ministre de la communication, pour faire une communication, à cette occasion, sur « la Contribution de la presse pour la culture de la paix ». Mme Boni Claverie a été très enchantée par l’idée. Et, un accord de principe a été donné puisque tout ce qui concerne la paix, nous intéresse et nous interpelle », a-t-il ajouté.



De source proche d’Agir pour le peuple, Henriette Dagri Diabaté a aussi donné son accord de principe, au cours d’une audience qu’elle a accordée à ces députés, pour faire une communication sur « la contribution des intellectuels pour la culture de la paix en Côte d’Ivoire après le décès de Félix Houphouët-Boigny ». On apprend, en outre, qu’une ancienne présidente est invitée comme marraine de ce colloque.

Pour M. Méambly, député de Facobly et président de la région du Guemon, ces deux propositions de lois, si elles sont votées par le Parlement ivoirien, pourraient contribuer à « une véritable réconciliation en Côte d’Ivoire, gage d’un développement harmonieux ».

La délégation de l’Urd comprenait Danièle Boni-Claverie, Max Henri Diai, la présidente des femmes de ce parti, Mme You Zan, le Sga Benahoua. Quant à celle du Groupe parlementaire Agir pour le peuple, outre son président, elle était composée du député de Zikisso, Abadi Miézan Charles, des Conseillers Kra et Mme Assoko, de Cedrick Levry et de Gnamba Christina de la cellule communication de Méambly Evariste.

Notons que le Groupe parlementaire Agir pour le peuple, avec les députés Méambly, Abadi Miézan Charles et Alain Ekissi, met le cap sur l’Europe, à partir de ce jeudi 26 octobre 2017, à l’invitation de députés européens. Objectif : vendre, une fois encore, les deux propositions de loi portant amnistie et indemnisation des victimes des crises ivoiriennes.

Source: Soir Info

